ROUNDUP: Lufthansa fliegt mehr Passagiere - Stagnierende Preise belasten Aktie

FRANKFURT - Die Zeit steigender Ticketpreise für die Lufthansa könnte schneller vorbei sein als gedacht: Europas größte Fluggesellschaft berichtete am Freitag nurmehr von einer stabilen Entwicklung der währungsbereinigten Durchschnittserlöse. Das enttäuschte alle, die auf eine länger anhaltende Periode von Preissteigerungen für die Lufthansa nach der Air-Berlin-Pleite gehofft hatten. An der Börse ging die Aktie kurzerhand auf Talfahrt und rutschte zwischenzeitig mit fast 6 Prozent Kursabschlag auf den niedrigsten Stand seit Ende Oktober vergangenen Jahres ab. Zuletzt notierte die Aktie noch mit minus 3,85 Prozent bei 26,24 Euro.

UBS passt Gewinnzahlen 2017 aufgrund von Rückstellungen leicht nach unten an

Zürich- Die Schweizer Großbank UBS hat ihre 2017 verbuchten Rückstellungen für Rechtsfälle und regulatorische Angelegenheiten seit der Veröffentlichung der ersten Zahlen am 22. Januar nochmals erhöht. Wie die Bank am Freitag mitteilte, sank deshalb der Vorsteuergewinn für das Gesamtjahr 2017 um 141 Millionen Franken.

Aroundtown holt sich am Kapitalmarkt 606 Millionen Euro für weiteres Wachstum

LUXEMBURG - Die auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft Aroundtown holt sich vor ihrem Einzug in den MDax Geld vom Kapitalmarkt. 95 Millionen neue Aktien wurden für 6,38 Euro je Stück am unteren Ende der Angebotsspanne an institutionelle Anleger verkauft, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Das Aktienvolumen entsprach einem Zehntel des Kapitals. Auf der Handelsplattform Tradegate notierte die Aktie am Freitagmorgen zuletzt bei 6,41 Euro.

Hochverschuldeter Deutsche-Bank-Großaktionär HNA verkauft weitere Bauflächen

HONGKONG - Der in Geldnöten steckende Deutsche-Bank-Großaktionär HNA kämpft weiter um den Abbau seines Schuldenbergs. Jetzt will der chinesische Großinvestor ein weiteres Baugelände in Hongkong an eine lokale Immobiliengesellschaft verkaufen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag berichtete. Die sei bereit, für das Areal nahe des stillgelegten früheren Innenstadt-Flughafens Kai Tak umgerechnet rund 650 Millionen Euro zu zahlen.

Broadcom will Sorgen von US-Behörde bei Qualcomm-Übernahme ausräumen

SAN DIEGO/SINGAPUR - Der Chipkonzern Broadcom will bei der geplanten Übernahme des US-Rivalen Qualcomm die Sicherheitsbedenken von US-Politikern aus dem Weg räumen. Broadcom werde nach einer Übernahme keine sicherheitsrelevanten Teile von Qualcomm an ausländische Unternehmen verkaufen, schrieb das in Singapur ansässige Unternehmen am Freitag in einem Brief an den US-Kongress.

Bauindustrie steigert Umsatz kräftig

WIESBADEN - Dank des Immobilienbooms hat die deutsche Bauindustrie 2017 erneut kräftig wachsende Geschäfte verbucht. Der Umsatz im Bauhauptgewerbe kletterte um 5 Prozent gemessen am Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Alle Bereiche der Branche wie Hoch- und Tiefbau sowie Straßen- und Leitungsbau verbuchten Zuwächse. Es war bereits das fünfte Jahresplus in Folge. Wegen der guten Auftragslage stieg auch die Beschäftigung um 2,6 Prozent deutlich.

Patentklage nimmt Spracherkennung von Siri ins Visier

CUPERTINO - Die großen Anbieter digitaler Assistenten geraten mit der Verbreitung der Technik verstärkt ins Visier von Patentverwertern. Die Firma Portal Communications reichte am Donnerstag eine Klage gegen Apple in Texas ein. Sie wirft dem iPhone-Konzern vor, die Spracherkennung von Apples Assistenzsoftware Siri verletze drei ihrer Patente.

Merkel lehnt flächendeckende blaue Plakette ab

MÜNCHEN - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) lehnt die Einführung einer blauen Plakette für den Kampf gegen zu schmutzige Luft in Städten weiter ab. "Jetzt als erstes mit Kennzeichnungen wie der Plakette flächendeckend zu agieren, würde den Druck rausnehmen, angepasst, sachbezogen und auf die einzelne Stadt spezifische Lösungen zu finden. Und dem geben wir den Vorrang", sagte Merkel am Freitag in München.

MyTaxi weitet Taxi-Sharing-Dienst auf Berlin aus

BERLIN - MyTaxi startet seinen neuen Dienst MyTaxiMatch in der ersten Maiwoche auch in Berlin. Seit Dezember kann man sich bereits in Hamburg ein Taxi über die App der Daimler -Tochter mit einem weiteren Kunden teilen. Auf rund zehn Prozent der von MyTaxi vermittelten Touren in der Hansestadt würden die Kunden inzwischen das Angebot nutzen, teilte das Unternehmen mit. Die App erkennt, wenn zwei Gäste in etwa in die gleiche Richtung wollen und führt die Touren zusammen. "Ein Algorithmus sorgt dafür, dass für beide eine Ersparnis herauskommt", sagte Alexander Mönch, MyTaxi-Chef für Deutschland und Österreich. Kunden könnten damit bis zu 50 Prozent des Fahrpreises sparen.

Weitere Meldungen -VW-Chef Müller ist offen für Blaue Plakette -Breitbandausbau kommt nur langsam voran -Presse: Obama in Gesprächen mit Netflix über eigene Show -ROUNDUP: Diakonie fordert Regierung zu grundlegender Pflegereform auf -UBS denkt über Wechsel der Berichtswährung auf US-Dollar nach -IW-Studie: 2017 war sehr friedliches Tarifjahr -Säureanschlag auf Innogy-Manager: Ermittler starten Plakataktion -Energieunternehmen MVV profitiert von leicht kälterem Winter -Hurrikan-Serie zehrt bei Allianz-Chef Bäte am Gehalt -BASF-Tochter Wintershall beendet seismische Untersuchungen bei Nordhorn -Audi kündigt weitere Diesel-Rückrufe an -Verdi-Warnstreiks bei Telekom auch in Hessen -NDR bündelt in Hamburg Nachrichten-Angebot -Piloten wählen Tarifkommission bei Ryanair - Keine Streiks geplant -Genossenschaften erleben Renaissance -ROUNDUP: LBS West mit schrumpfendem Geschäft und höherem Gewinn -Dritte Verhandlungsrunde für zwei VW-Dienstleistungstöchter -GKN holt sich im Abwehrkampf gegen Melrose weißen Ritter zu Hilfe -Kiel und Rostock erwarten rund 1,3 Millionen Kreuzfahrtpassagiere -Homöopathie-Kritiker wollen ärztliche Zusatzbezeichnung kippen -Studie: Verkauf von Gottesdienstgebäuden ist für Kirchen heikel -Rotkäppchen-Mumm übernimmt Bremer Wein- und Spirituosenhändler

