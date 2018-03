- Termine vom 19. bis 23. März - === M O N T A G, 19. März 2018 00:50 JP/BoJ, Kurzfassung des Protokolls der Sitzung des geldpolitischen Rats vom 8./9. März *** 07:15 LU/Grand City Properties SA, Jahresergebnis, Luxemburg *** 07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 BI-PK), Hannover 11:00 DE/Volkswagen Financial Services AG, Jahres-PK, Frankfurt *** 11:00 EU/Handelsbilanz Januar *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 21:00 US/Oracle Corp, Ergebnis 3Q, Redwood Shores D I E N S T A G, 20. März 2018 07:00 DE/Ado Properties SA, Jahresergebnis, Berlin 07:30 DE/Tom Tailor Holding AG, Jahresergebnis, Hamburg 07:45 CH/Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose (März) *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Februar 08:00 DE/MAN SE, Jahresergebnis, München 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, BI-PK, Stuttgart 10:00 DE/Knorr-Bremse AG, BI-PK, München *** 10:30 GB/Verbraucherpreise Februar *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen März *** 11:00 DE/Leoni AG, BI-PK, Frankfurt 11:00 DE/Wacker Neuson SE, BI-PK mit Präsentation der "Strategie 2022", Frankfurt *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 13:00 SE/Scania AB, Jahresergebnis, Södertälje *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone März (Vorabschätzung) - DE/Deutsche Börse AG, Jahresfinanzbericht, Frankfurt - DE/Continental AG, Geschäftsbericht 2017, Hannover M I T T W O C H, 21. März 2018 *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, ausführliches Jahresergebnis, Mannheim *** 07:00 DE/Norma Group SE, ausführliches Jahresergebnis, Maintal 07:00 DE/Grammer AG, ausführliches Jahresergebnis (13:00 BI-PK in Frankfurt), Amberg 07:00 DE/Washtec AG, ausführliches Jahresergebnis, Augsburg 07:00 DE/Hamborner Reit AG, ausführliches Jahresergebnis, Duisburg 07:00 CH/Zur Rose Group AG, Jahresergebnis, Frauenfeld 07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Jahresergebnis, Aßlar 07:50 DE/Hellofresh SE, ausführliches Jahresergebnis, Berlin 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt *** 10:00 DE/BMW AG, BI-PK, München 10:30 DE/Helaba, BI-PK, Frankfurt *** 10:30 DE/PK zur Konjunkturprognose des IMK - Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, Berlin *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten Februar *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR *** 13:30 US/Leistungsbilanz 4Q *** 15:00 US/Verkauf bestehender Häuser Februar *** 15:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 18:00 DE/Freenet AG, ausführliches Jahresergebnis, Büdelsdorf *** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 19:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington - DE/Deutsche Telekom AG und Verdi, Dritte Runde der Tarifverhandlungen (bis 22.3.), Berlin - DE/Fresenius SE & Co KGaA, Geschäftsbericht 2017, Bad Homburg - DE/OHB SE, Jahresergebnis, Bremen - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Japan geschlossen D O N N E R S T A G, 22. März 2018 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht März mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Heidelberg *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, Lippstadt *** 07:00 DE/United Internet AG, Jahresergebnis (11:30 Webcast-PK), Montabaur 07:00 DE/1&1 Drillisch AG, Jahresergebnis (10:30 Webcast-PK), Maintal 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis, Oldenburg 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Trading Statement für das Geschäftsjahr 2017/18, Neustadt/Weinstraße 07:00 DE/Kuka AG, ausführliches Jahresergebnis (09:30 BI-PK), Augsburg *** 07:30 DE/Jenoptik AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Jena 07:30 DE/Vossloh AG, Jahresergebnis (10:00 PK in Frankfurt), Werdohl 07:30 DE/Medigene AG, Jahresergebnis, Martinsried 07:30 DE/Zooplus AG, Jahresergebnis, München 07:30 DE/Koenig & Bauer AG, ausführliches Jahresergebnis, Würzburg *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Februar *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex März *** 09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK in Stuttgart), Karlsruhe 09:00 DE/Biotest AG, ausführliches Jahresergebnis, Dreieich 09:00 EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council), Frankfurt *** 09:00 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Jahresergebnis, München *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex März *** 10:00 DE/BMW AG, Analysten- und Investorenkonferenz, München *** 10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, BI-PK, Friedrichshafen *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Januar *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Eurozone März (1. Veröffentlichung) *** 11:00 DE/Deutsche Bahn AG, BI-PK, Berlin 11:00 DE/Oberlandesgericht Düsseldorf, Urteil zur Klage gegen Absenkung der Renditen für Strom- und Gasnetze durch die Bundesnetzagentur *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe und Service Markit März (1. Veröffentlichung) *** 15:00 US/Index der Frühindikatoren Februar *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex März *** 21:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q, Beaverton *** - EU/Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (bis 23.3.), Brüssel - DE/BayernLB, Jahresergebnis, München - DE/Encavis AG (ehemals Capital Stage AG), Jahresergebnis, Hamburg F R E I T A G, 23. März 2018 *** 07:00 DE/Deutsche Wohnen SE, Jahresergebnis, Berlin 07:00 DE/TLG Immobilien AG, Jahresergebnis, Berlin 07:30 DE/Xing AG, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg *** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Februar *** 15:00 US/Neubauverkäufe Februar 15:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), HV, Merzig/Saar - DE/Baader Wertpapierhandelsbank AG, Jahresergebnis, München - EU/Ratingüberprüfung für Belgien (S&P), European Union (Moody's), Kroatien (S&P), Lettland (S&P), Malta (S&P), Norwegen (S&P und Fitch), Österreich (DBRS), Polen (Moody's), Schweiz (Fitch), Spanien (S&P) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2018 08:53 ET (13:53 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.