Die EU erkennt keinen Grund für Trumps Strafzölle. Die EU-Handelskommissarin trifft am Samstag Trumps Handelsbeauftragten. Die EU hofft auf einen Stimmungswechsel.

So richtig etwas anfangen mit den Äußerungen Donald Trumps kann auch Jyrki Katainen nicht. Er habe die Rede des US-Präsidenten vom Vorabend Wort für Wort gelesen, sagt der Vize-Präsident der EU-Kommission am Rande einer Konferenz der US-Handelskammer in Brüssel.

Wie gut die Aussichten der Europäischen Union seien, von den neuen Schutzzöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen zu werden, sei aber auch danach schwer zu sagen. Die Entscheidung wirke "ziemlich willkürlich", und es sei schwer zu sagen, was der US-Präsident unter Verbündeten verstehe.

Trump hatte am Donnerstagabend ein Dekret unterschrieben, das Zölle in Höhe von 25 Prozent auf importierten Stahl und zehn Prozent auf Aluminium vorsieht. Eine Klausel soll es den betroffenen Ländern aber ermöglichen, binnen zwei Wochen über Ausnahmen zu verhandeln. Dafür müssten diese aber nachweisen, dass sie anderweitig den negativen Einfluss ihrer Stahllieferungen auf die nationale Sicherheit der USA ausgleichen könnten.

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...