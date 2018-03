Schwarzach am Main - Deutsche Bank-Aktie: Noch keine Trendwende in Sicht - Aktienanalyse Der Chart der Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) lädt nicht gerade zum Einstieg ein, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...