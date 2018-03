Frankfurt - Viele Rohstoffe konnten in den vergangenen vier Wochen verlorenen Boden wieder teilweise gutmachen, so die Deutsche Börse AG.Gold habe leicht von 1.310 auf 1.334 US-Dollar pro Feinunze zugelegt, Silber habe sich von 16,38 auf 16,70 US-Dollar verteuert. Rohöl habe sich hingegen kaum verändert. Das Nordseeöl Brent koste am Morgen 65,21 US-Dollar pro 159 Liter-Fass. Mit dem Rücktritt Gary Cohns als Wirtschaftsberater von Donald Trump würden Analysten die Gefahr sinkenden Widerstands gegen handelsbeschränkende Maßnahmen des US-Präsidenten sehen. Damit werde womöglich der Weg für größeren internationalen Protektionismus geebnet.

