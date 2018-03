Liebe Leser,

am Internationalen Frauentag gab VW bekannt: "Volkswagen arbeitet an der Steigerung des Frauenanteils in der Belegschaft insgesamt und ebenso am Frauenanteil in Führungsfunktionen". Der Frauenanteil bei Volkswagen soll demnach weiter steigen. Derzeit gibt es bei VW neben dem Vorstandsvorsitzenden Matthias Müller acht Mitglieder des Vorstands - darunter eine Frau, zuständig für den Geschäftsbereich "Integrität und Recht". Personalvorstand Blessing wird von VW selbst mit diesen ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...