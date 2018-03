Mainz (ots) - ZDFinfo-Programmänderung



Woche 11/18 Samstag, 10.03.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.35 Junkies, Dealer, Polizei Frankfurts Drogenpolitik auf dem Prüfstand Deutschland 2017



6.20 Mein Land, Dein Land Crystal Meth - Wie die Droge Schulhöfe verseucht Deutschland 2017



6.50 Endstation Crystal - Leben in der Drogenhölle Deutschland 2017



7.35 Die neuen Drogen - Rausch ohne Risiko? Großbritannien 2014



( weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Terra X Die Kelten Aufstand der Königin Deutschland 2016



23.10 ZDF-History Die sieben Weltwunder Deutschland 2016



23.55 Mythos Herodes - Auf der Suche nach dem verlorenen Grab



0.35 Die Welt der Antike Geburt der Zivilisation Großbritannien 2010



1.20 Die Welt der Antike Die Eisenzeit



2.05 Die Welt der Antike Griechische Mythologie



2.50 Die Welt der Antike Mythos Alexander der Große



3.35 Die Welt der Antike Das römische Imperium



4.20 Die Welt der Antike Der Aufstieg des Christentums







Woche 11/18 Sonntag, 11.03.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.05 heute-show



5.40 ZDF.reportage Männerträume Zwischen Hobby und Ehefrau



6.10 Feuerwerk und Donnerschläge Pyrotechniker lassen es krachen Deutschland 2015



6.55 Die Abschlepper Eine Familie mit Haken



7.35 Die Abschlepper Guido räumt auf



8.20 ZDF.reportage Die Trucker Starke Kerle, schwere Lasten Deutschland 2017



8.50 Die Abriss-Profis - Keine Chance für alte Häuser



9.35 37° Liebesgrüße aus Russland Eine Braut aus dem Katalog Deutschland 2017



10.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



10.10 10.000 Kilometer Russland (1) Unterwegs nach Sibirien Russland 2017



10.55 10.000 Kilometer Russland (2) Unterwegs im wilden Osten Russland 2017



11.40 ZDF-History Putsch gegen die deutsche Einheit Deutschland 2010



12.05 ZDFzeit Zarensturz - Das Ende der Romanows Deutschland 2017



12.50 Die Atombombe im Vorgarten Geschichten aus dem Kalten Krieg



13.35 Chruschtschows Baby Die Zar-Bombe Großbritannien 2011



14.25 ZDF-History Das Tschernobyl-Vermächtnis Deutschland 2016



15.10 ZDF-History Michail Gorbatschow - Weltveränderer und Privatmann Deutschland 2016



15.55 ZDF-History Der Untergang der Sowjetunion Deutschland 2016



16.40 ZDF-History Gefangen im Kreml - Die russischen First Ladies Deutschland 2018



17.25 ZDF-History Von Peter bis Putin - Russlands starke Männer und eine Frau Deutschland 2017



18.10 10.000 Kilometer Russland (1) Unterwegs nach Sibirien Russland 2017



18.55 10.000 Kilometer Russland (2) Unterwegs im wilden Osten Russland 2017



( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.55 ZDFzoom Putins Kalter Krieg Ein russischer Spion packt aus Deutschland 2017



22.40 Verschwörung oder Wahrheit MH17 - Abschuss über der Ukraine Ukraine 2016



23.20 ZDFzeit Mensch Putin! Die Geheimnisse des russischen Präsidenten Deutschland/Russland 2014



0.05 Moskau extrem - Party, Skins und Sowjetkult Frankreich 2014



0.50 Nachtwölfe - Russlands Rockerbanden



1.35 Aufstieg und Fall des Kommunismus Karl Marx und die Idee Deutschland 2016



2.20 Aufstieg und Fall des Kommunismus Der Weg in die Revolution Deutschland 2016



3.05 Aufstieg und Fall des Kommunismus Revolution in Russland Deutschland 2016



3.50 Aufstieg und Fall des Kommunismus Von der Revolution zum Terror Deutschland 2016



4.35 Aufstieg und Fall des Kommunismus Rotes Scheitern und roter Terror Deutschland 2016







Woche 11/18 Montag, 12.03.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.20 Aufstieg und Fall des Kommunismus Stalins Terror Deutschland 2016



6.05 Aufstieg und Fall des Kommunismus Der Eiserne Vorhang Deutschland 2016



6.50 Größenwahn in Beton Hitlers Riesenhotel an der Ostsee Deutschland 2015



7.35 ZDF-History "Davon haben wir nichts gewusst" - Die Deutschen und der Holocaust Deutschland 2011



8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.20 Hitlers Reich privat In unbekannten Filmen Deutschland 2016



9.05 Hitlers Reich privat Kinder unterm Hakenkreuz Deutschland 2017



9.55 Eva Braun - Die Braut des Bösen Heimliche Geliebte



10.35 Eva Braun - Die Braut des Bösen Bis in den Tod



11.25 ZDFzeit Die Suche nach Hitlers Volk (1) Deutschlandreise '45 Deutschland 2015



12.10 ZDFzeit Die Suche nach Hitlers Volk (2) Deutschlandreise '45 Deutschland 2015



12.55 ZDFzeit Die Verbrechen der Befreier Amerikas dunkle Geheimnisse im Zweiten Weltkrieg Deutschland/USA 2015



13.40 planet e.: Hagel, Fluten, Wirbelwinde - Wetterchaos in Deutschland Deutschland 2016



14.10 planet e.: Talsperren - die unterschätzte Gefahr Deutschland 2017



14.50 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von London Deutschland 2016



15.35 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von Mumbai Deutschland 2016



16.20 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von Paris Deutschland 2016



17.05 UEFA Champions League Magazin Deutschland 2017



17.20 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von Tokio Deutschland 2016



18.05 Müll in der Megacity Die Geschichte New Yorks



( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 Wunder der Wissenschaft Blutende Gletscher und Tattoos durch Blitze Großbritannien 2015



23.55 Wunder der Wissenschaft Zornige Lemminge und sehende Ohren Großbritannien 2015



0.40 heute-journal



1.10 Die Entstehung der Erde Gold aus dem All



1.55 Die Entstehung der Erde Tödliche Eruptionen



2.40 Gefährliche Natur Feuer Großbritannien 2016



3.25 Die Erde - Unruhiger Planet Tsunamis, Vulkane und Wetterextreme



4.10 Apokalypse Urzeit - Tödliche Strahlen



4.55 Terra X Der Dino-Planet Kampf der Giganten







