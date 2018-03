Providence, Rhode Island (ots/PRNewswire) - EpiVax Inc. ("EpiVax"), ein innovatives Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Rhode Island, hat am Weltfrauentag viel zu feiern. Das von Dr. Annie De Groot gegründete und geleitete Unternehmen hat Frauenmehrheit in der Belegschaft und wird mehrfach im Providence Business News Book of Lists für Rhode Island aufgeführt, und zwar in folgenden Kategorien: "Führende Privatunternehmen" (nach Umsatz), "Am schnellsten wachsende Unternehmen" (nach Umsatzwachstum-Prozentsatz) und "Top-Ten-Biotechnologieunternehmen". Im Jahr 2017 wurde EpiVax als einer der besten Arbeitsplätze und als "Rhode Island Innovation 50 on Fire"-Unternehmen aufgeführt. Das Unternehmen wird diesen Mai durch einen Umzug des Firmensitzes und eine Büroerweiterung 20 Jahren Business-Exzellenz Anerkennung zollen. EpiVax wird bald Rising Sun Mills im Olneyville-Viertel von Providence sein Zuhause nennen.



EpiVax widmet sich der Verbesserung der menschlichen Gesundheit im In- und Ausland. VaxGivesBack, der gemeinnützige Spendenausschuss von EpiVax, ermittelt Organisationen vor Ort, die von Geldspenden oder von Freiwilligen investierter Zeit profitieren werden. Für karikative Bemühungen im Ausland hat De Groot die GAIA Vaccine Foundation gegründet.



Heute, am Weltfrauentag, hat die GAIA Vaccine Foundation offiziell die zweite Phase ihrer Kampagne zur Prävention des humanen Papillomavirus (HPV) in Mali, Westafrika, gestartet. Das Thema mit dem Leitmotiv "Our Daughters, Ourselves" (Unsere Töchter, wir selbst) konzentriert sich auf Präventionsmethoden über Generationen. Gesundheitszentren werden 12 Monate lang kostenlose HPV-Tests und -Impfungen anbieten. Während des ersten Monats der Kampagne (Februar 2018) wurden über 1.600 Frauen getestet und über 200 Mädchen geimpft. Die Programme von GAIA haben bereits die Screening-Rekorde des Jahres 2015 übertroffen, was den Wert der Gemeindearbeit für die Prävention zeigt.



Informationen zur GAIA Vaccine Foundation



GAIA, eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Rhode Island, die sich die Prävention von Infektionskrankheiten zur Mission gemacht hat, hat eine innovative Methode für die Gesundheitskommunikation entwickelt, das sogenannte "geschichtenerzählende Tuch". In Mali erwies sich das geschichtenerzählende Tuch als wirksames Tool, um Gesundheitsbewusstsein zu erzeugen: Gemeindeschwestern nutzten das Tuch als visuelle Hilfe bei der Gesundheitsbildung, eine Methode, die die Screening-Rate für Gebärmutterhalskrebs 5-fach erhöhte. Während der sechsmonatigen Kampagne von GAIA im Jahr 2016 wurden über 3.000 Frauen getestet. Weitere Informationen zu allen Programmen von GAIA erhalten Sie unter GAIAVaccine.org (http://www.gaiavaccine.org/)



Informationen zu EpiVax



EpiVax ist ein weltweit führendes Unternehmen auf den Gebieten Immun-Engineering und Impfstoffentwicklung. Die Werkzeuge von EpiVax zum Immunogenitätsscreening werden weltweit von einer ganzen Reihe von Unternehmen eingesetzt, um therapeutische Proteine und Impfstoffe zu entwickeln und zu optimieren www.epivax.com



