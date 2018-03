Nachdem Donald Trump gestern für Klarheit in Sachen Strafzölle gesorgt hat, konnte der amerikanische Leitindex Zugewinne verzeichnen. Am Ende des Tages reichte es für ein Plus von knapp 0,4 Prozent. Heute stehen nun die US-Jobdaten im Fokus. Wie der Dow zum Handelsstart erwartet wird, erfahren Sie hier von Marco Uome. Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.