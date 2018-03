Das auf Immobilien in der Region Zug fokussierte Unternehmen hat die bereits tiefe Leerstandsquote gesenkt und investiert weiter in künftiges Wachstum. Die Aktionäre lässt die Gruppe mit einer höheren Dividende am Erfolg teilhaben. Die Generalversammlung wird zudem über Anpassungen in der Aktionärsstruktur befinden. Auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...