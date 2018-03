Neuss (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Auszeichnung durch brand eins Wissen und Statista



Firmen- und Branchenexperten küren 3M wie schon im Vorjahr zu einem der innovativsten Unternehmen Deutschlands. Das ergab ein aktuelles Ranking von brand eins Wissen und Statista.



Leistungssteigernde Kühlflüssigkeiten für Batterien von Elektromobilen, rückstandsfrei entfernbare Klebebefestigungen, brandhemmende Spleißfilme für den Innenausbau von Flugzeugen, Anti-Fog-Beschichtungen für Vollsichtbrillen - das sind nur einige aktuelle Beispiele aus den vergangenen Monaten für die Innovationskraft von 3M. Dafür ist das Unternehmen nun von brand eins Wissen und Statista ausgezeichnet worden.



Juroren überzeugt von 3M Innovationskultur



In der Kategorie "Chemie, Pharma und Biotechnologie" erhielt 3M die bestmögliche Bewertung und gehört damit zu den sechs innovativsten Unternehmen der Branche. Besonders innovativ gelte der Multitechnologiekonzern in den Bereichen Dienstleistungen und Produkte sowie bei den Prozessen. Die Juroren bescheinigten dem Unternehmen zudem eine Unternehmenskultur, die Kreativität fördere und zu Motivation, Arbeitszufriedenheit, Sicherheit am Arbeitsplatz und Gesundheitsmanagement beitrage.



Expertenvotum ist wertvoll für 3M



Das Ranking basiert auf einer Umfrage von brand eins Wissen und Statista unter rund 1.900 Vertretern bereits innovationsprämierter Unternehmen, rund 400 Experten des Instituts für Innovation und Technik sowie unter rund 20.000 Führungskräften und Angestellten mit mehrjähriger Branchenerfahrung. Von 3.400 nominierten Unternehmen aus 20 Branchen schafften es letztendlich 461 Unternehmen auf die Bestenliste. "Das Votum ist für uns ebenso ehrenhaft wie wertvoll. Denn es spiegelt das große Vertrauen wider, dass 3M im Markt besitzt", sagt Christiane Grün, Managing Director 3M DACH Region.



Starke Aktivitäten sichern Innovationskraft



Die hohe Innovationskraft von 3M hat einen guten Grund. Forschung und Produktentwicklung bilden einen wichtigen Teil der Aktivitäten von 3M. Weltweit beschäftigt 3M mehr als 8.100 Forscher und investiert knapp sechs Prozent seines jährlichen Umsatzes in Forschung & Entwicklung; 2017 beliefen sich die Ausgaben auf insgesamt 1,9 Milliarden US-Dollar. Das Ergebnis: 3M bringt jährlich rund 1.000 neue Produkte zur Marktreife. Insgesamt verfügt das Unternehmen über ein Portfolio von mehr als 55.000 Produkten und über 100.000 angemeldete Patente.



Weitere Informationen unter:



www.3mdeutschland.de/innovationskultur



Über 3M



Der Multitechnologiekonzern 3M wurde 1902 in Minnesota, USA, gegründet und zählt heute zu den innovativsten Unternehmen weltweit. 3M ist mit mehr als 90.000 Mitarbeitern in 200 Ländern vertreten und erzielte 2017 einen Umsatz von über 31 Mrd. US-Dollar. Grundlage für seine Innovationskraft ist die vielfältige Nutzung von 46 eigenen Technologieplattformen. Heute umfasst das Portfolio mehr als 55.000 verschiedene Produkte für fast jeden Lebensbereich. 3M hält über 25.000 Patente und macht rund ein Drittel seines Umsatzes mit Produkten, die weniger als fünf Jahre auf dem Markt sind.



OTS: 3M Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/13650 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_13650.rss2



Presse-Kontakt 3M:



Stephan Rahn, Tel.: +49 2131 14-2195 E-Mail: srahn@3M.com 3M Deutschland GmbH Carl-Schurz-Str. 1 41453 Neuss +49 2131 14-0



www.3M.de www.3M.de/presse https://twitter.com/3MDeutschland https://www.facebook.com/3MDeutschland