Inmitten eines stark steigenden Aktienmarktes, der immer wieder neue Allzeitrekorde erreicht, haben sich die riesigen Probleme, die General Electric (WKN:851144) im vergangenen Jahr durchgemacht hat, noch deutlicher herausgestellt, als sie es sonst getan hätten. Der Industriekonzern stürzte 2017 um 45 % ab und seine Anteile haben sich in diesem Jahr noch weiter verschlechtert. Eine Kombination aus schlechtem strategischen Timing, unterdurchschnittlicher Performance und einer potenziellen Kontroverse um die Finanzwerte hat General Electric erneut in Gefahr gebracht.



Für Dividendenanleger war General Electric bereits eine große Enttäuschung. Im November wurde die Dividende um 50 % gekürzt, was ein herber Rückschlag für diejenigen war, die ...

