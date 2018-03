Neckarsulm (ots) -



Ein gemütlicher Brunch, ein leckeres frühlingsfrisches Menü oder feine Dessertkreationen: Die Osterfeiertage bringen Freunde und Familie an einen Tisch, um das Fest gemeinsam kulinarisch zu genießen. Exklusive Produkte für das Osterfest gibt es ab dem 12. März wieder bundesweit in allen Lidl-Filialen. Dann können Kunden aus über 200 "Deluxe"-Produkten und 44 "Favorina"-Spezialitäten wählen. Zu den Köstlichkeiten gehören erlesene Fleisch- und Wurstartikel, wie Carpaccio vom Rind mit Parmigiano Reggiano und nativem Olivenöl, milde und würzige Käsevarianten wie französischer Edelpilzkäse und feine Fischspezialitäten wie edle Jakobsmuscheln in cremiger Weißweinsauce. Freunde der süßen Küche dürfen sich über raffinierte Süß- und Nachspeisen freuen, beispielsweise Crème Brûlée oder Konfekt mit drei erlesenen Sorten.



"Das ,Deluxe'-Sortiment steht für eine große Produktauswahl, erlesene Zutaten und einen besonderen Genuss - und das zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis", sagt Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf von Lidl Deutschland.



Auch fürs Osternest gibt's bei Lidl mit "Favorina" für jeden was. Schokoladige Naschereien wie Lollys am Stiel, erlesene Trüffeleier oder ein Schokohase im Goldmantel versüßen Naschkatzen jedes Alters das Fest. Das Besondere: Ein Großteil der "Favorina"-Osterschokoladeprodukte enthalten zu 100 Prozent Fairtrade-zertifizierten Kakao.



Wer noch Inspirationen fürs Fest sucht, findet diese im neuen Magazin "Frühling und Ostern", das ab sofort in allen Lidl-Filialen ausliegt - mit vielen Ideen für den Familienbrunch, tollen Rezepten und kreativen Dekorationstipps. Weitere österliche Rezeptideen gibt es in der Rezeptdatenbank auf lidl-kochen.de.



Das macht die "Deluxe"-Produkte so besonders



Die "Deluxe"-Produkte unterscheiden sich von den Produkten des regulären Sortiments in Herkunft, Rezepturen, Zutaten sowie durch aufwändigere Herstellungsverfahren, wie folgende Produkte beispielhaft zeigen:



- Die "Deluxe" Lamm-Lachse natur kommen aus dem Fleisch von Merino-Lämmern, die auf der Weide heranwachsen. Dadurch ist das Fleisch besonders feinfaserig und zart. Außerdem zeichnen sich die Lamm-Lachse durch eine optimale Marmorierung und ein mildes Aroma aus.



- Bei der Zubereitung des "Deluxe" Schottische Lachsrückenfilets wird Wert auf Tradition gelegt: Um das beste Ergebnis zu erzielen, werden die Lachsrückenfilets von Hand gesalzen. Die Reife-, Trocken- und Räucherzeiten sind länger als bei vergleichbaren Produkten des Lidl-Eigenmarkensortiments und sorgen im Endprodukt für einen feineren Geschmack.



Über Lidl Deutschland:



Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 30 Ländern präsent und betreibt mehr als 10.000 Filialen in derzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen mehr als 78.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von 68,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 20,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.



