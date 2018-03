Grasbrunn/Frankfurt/Hamburg/Köln (ots) - Hochkarätiger Neuzugang für die Deutsche Oppenheim Family Office AG: Dieter Beden wird im Laufe des zweiten Quartals 2018 zum führenden deutschen Multi Family Office wechseln und den Bereich Akquisition und Mandantenbetreuung am Standort Köln verstärken. In seiner neuen Funktion wird der ehemalige Co-Leiter des Geschäftsbereichs Strategische Kunden des Bankhauses Sal. Oppenheim an den für den Bereich Akquisition und Mandantenbetreuung zuständigen Vorstandsvorsitzenden Dr. Thomas Rüschen berichten. Beden wird darüber hinaus Mitglied der erweiterten Geschäftsführung der Deutsche Oppenheim Family Office AG.



Dieter Beden war mehr als zehn Jahre im Bereich Strategische Kunden von Sal. Oppenheim tätig. Zuvor arbeitete der heute 52-Jährige mehr als 15 Jahre für die Deutsche Bank. "Mit Dieter Beden gewinnen wir einen sehr renommierten Mandantenbetreuer, der nicht nur über einen umfangreichen Erfahrungsschatz in der Betreuung sehr vermögender Familien verfügt, sondern auch ein breites Netzwerk mitbringt, das uns ermöglicht, unseren Wachstumskurs erfolgreich fortzusetzen", kommentiert Dr. Thomas Rüschen den neuerlichen Zugang.



Über Deutsche Oppenheim:



Die Deutsche Oppenheim Family Office AG mit Standorten in Grasbrunn bei München, Frankfurt, Hamburg und Köln ist ein vermögensverwaltendes Multi Family Office und einer der führenden Anbieter in Europa. Das Family Office zeichnet sich durch ein ganzheitliches Leistungsspektrum für komplexe Familienvermögen aus. Die Deutsche Oppenheim gehört zum Bereich Wealth Management der Deutschen Bank und bietet neben umfassenden Family Office-Dienstleistungen auch individuelle Vermögensverwaltungsmandate für größere Investitionssummen an. Daneben ist sie auch Initiator und Anlageberater für drei Multi Asset-Publikumsfonds (FOS-Fonds) der Deutschen Asset Management International GmbH, die sich seit Jahren erfolgreich im Fondsmarkt etabliert haben.



