Mit dem Angebot MyTaxiMatch will die Daimler-Tochter Taxi-Kunden dazu animieren, sich die Kosten zu teilen. Nun kommt das Angebot nach Berlin.

MyTaxi startet seinen neuen Dienst MyTaxiMatch in der ersten Maiwoche auch in Berlin. Seit Dezember kann man sich bereits in Hamburg ein Taxi über die App der Daimler-Tochter mit einem weiteren Kunden teilen. Auf rund zehn Prozent der von MyTaxi vermittelten Touren in der Hansestadt würden die Kunden inzwischen das Angebot nutzen, teilte ...

