Siam Commercial Bank (SCB), Thailands erste einheimische Bank, und Julius Bär, die führende weltweite Private Banking-Gruppe mit Sitz in der Schweiz, unterzeichneten heute eine Vereinbarung, mit der die Gründung eines strategischen Joint Ventures beabsichtigt ist, das sich auf die Schaffung einer neuen Plattform zur Überbrückung von Onshore- und Offshore-Investitionsmöglichkeiten für anspruchsvolle Kunden konzentriert. Das Joint Venture wird ein einzigartiges integriertes, ganzheitliches, globales Beratungsangebot für Vermögensverwaltung bereitstellen, das auf die Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten ist.



Das Joint Venture wird die hohe Glaubwürdigkeit der Marke SCB, ihre Erfahrung mit der Vermögensverwaltung und ihr Wissen um die Kundenbedürfnisse mit der umfassenden Palette an internationalen Kompetenzen in der Vermögensverwaltung und bei Beratungsdienstleistungen von Julius Bär nahtlos verbinden. Die Zusammenarbeit wird die führende Stellung von SCB im thailändischen Privatkundengeschäft, in dem sie über USD 23 Milliarden an Vermögen verwaltet (AUM), sofort ergänzen und Julius Bär den Zugang zum schnell wachsenden thailändischen Vermögensverwaltungsmarkt öffnen.



Das Joint Venture zeigt deutlich das Engagement von SCB im Rahmen der neuen "Going Upside Down"-Strategie, mit der eine neue Serviceplattform entwickelt und eingeführt wird. Damit wird Thailands mit USD 300 Milliarden bezifferte Branche für das Privatkundengeschäft auf ein neues Niveau gehoben. Die vermögenden Kunden von SCB werden einfachen Zugang zu den jeweiligen Beratungsdienstleistungen von Julius Bär erhalten und sie können ihre internationalen Anlagechancen maximieren. Die Zusammenarbeit zwischen SCB und Julius Bär wird sich auch im globalen Kontext gegenseitig ergänzen, sodass beide Seiten von der Globalisierung profitieren können.



Informationen zur Siam Commercial Bank



Siam Commercial Bank PCL ist eine der führenden Universalbanken Thailands. SCB wurde 1906 mit einer königlichen Satzung als erste thailändische Bank gegründet und nahm Ende Dezember 2017 unter den thailändischen Finanzinstituten den zweiten Platz bei der Marktkapitalisierung ein (Baht 510 Milliarden). Weitere Informationen finden Sie unter www.scb.co.th



