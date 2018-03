Liebe Leser,

die ProsiebenSat.1 Aktie hat in den vergangenen beiden Wochen deutlich Federn lassen müssen. Ein Kursverlust von mehr als 11 % steht bis dato zu Buche. In dieser Woche, Stand Freitagvormittag, beträgt das Minus 4,85 %, in der Spitze lag es bereits bei über 8 %. Damit hat die Aktie den seit Ende letzten Jahres begonnenen Erholungstrend innerhalb von zwei Wochen um mehr als die Hälfte korrigiert und notiert charttechnisch betrachtet an einer relevanten, horizontalen Unterstützungszone. ... (David Iusow)

