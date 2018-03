Unsere Polizei- und Sicherheitsbehörden nutzen deutsche Abhör-Software. Die Hersteller verkaufen ihre Überwachungstechnologie aber auch an autoritäre Regime. Unser Staat sollte seine Einkaufspraxis unverzüglich ändern.

Seit Längerem haben Polizei- und Sicherheitsbehörden Schwierigkeiten, die digitale Kommunikation von Verdächtigen abzuhören. Viele Smartphone-Apps wie WhatsApp & Co nutzen mittlerweile zur Übertragung von Informationen Verschlüsselungstechnik, die das heimliche Mitlesen fast unmöglich machen. Wer trotz Verschlüsselung die Kommunikation überwachen möchte, muss gezielt Technik von Spezialfirmen einkaufen.

Das Bundeskriminalamt hat in den sogenannten Bundestrojaner investiert - eine Software, die ähnlich wie Schadsoftware von Cyber-Kriminellen in Smartphones oder Computern eindringt und Ermittlern den Zugriff auf Nachrichten, Dokumente und theoretisch auch Sensoren wie Kamera, Mikrofon oder Tastatur ermöglicht. Im Gegensatz zum früheren Abhören eines Telefonats ermöglicht heutige Überwachungssoftware tiefe Einblicke in die gesamte digitale Lebenswelt eines Menschen.

Erst kürzlich wurde öffentlich bekannt, dass das Bundesministerium des Innern eine neue Version des Bundestrojaners zum Einsatz durch das Bundeskriminalamt freigegeben hat. Diese Version wird von der deutschen Firma FinFisher produziert, über die seit Jahren bekannt ...

