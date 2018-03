Als Justizminister war Heiko Maas das erklärte Feindbild der AfD. Nun übernimmt Katarina Barley sein Ressort - auch sie kann den Rechten Paroli bieten.

Katarina - wer? Das fragten sich Partei und Journalisten, als Katarina Barley im Jahr 2015 überraschend vom damaligen SPD-Chef Sigmar Gabriel als neue Generalsekretärin präsentiert wurde. Einige Fraktionskollegen sagten seinerzeit: Die Barley ist ein Geheimtipp, die packt das.

Als oberste Parteimanagerin galt sie bei vielen in der Partei aber nicht unbedingt als Idealbesetzung. Die heute 49-Jährige gab sich unbeirrt und legte mit der neuen Herausforderung quasi den Grundstein für ihren Turbo-Aufstieg in der Bundespolitik.

Denn man muss wissen: Die promovierte Ex-Richterin, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Bundesverfassungsgerichts, Mutter zweier Söhne und in Köln sozialisierte Karnevalistin zog erstmals 2013 über die Landesliste der rheinland-pfälzischen SPD in den Bundestag ein.

Zwei Jahre später dann wurde sie zur Generalsekretärin gewählt - mit 93 Prozent. Erneut zwei Jahre später folgte der nächste Karrieresprung. Im Juni 2017 wurde Barley Familienministerin. Sie folgte auf Manuela Schwesig, die als Ministerpräsidentin nach Mecklenburg-Vorpommern wechselte.

Nach der Bundestagswahl übernahm sie dann noch zusätzlich kommissarisch das Arbeitsministerium von Andrea Nahles, die an die Spitze der SPD-Bundestagsfraktion gewählt wurde. Mit dem Justizressort, das Barley nun von Heiko Maas übernimmt, krönt die Tochter eines Briten und einer Deutschen ihren politischen Aufstieg. Der hat offenbar auch bei Nahles und Olaf Scholz einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen, weshalb ihnen die Wahl nicht schwerfiel.

Zweimal habe Barley bewiesen, dass sie in der Lage sei, ein Ministerium zu übernehmen, sagte Scholz bei der Vorstellung der SPD-Minister-Riege am Freitag im Willy-Brandt-Haus. Und er würdigte sie mit den Worten: "Sie bringt das mit, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...