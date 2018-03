Mainz (ots) -



Ein neues Gesicht für die Nachrichten im ZDF: Hanna Zimmermann startet am Montag, 12. März 2018, 23.55 Uhr, in ihre erste "heute+"-Sendewoche und präsentiert online und on air News zum Mitreden. Die 29-Jährige kann sich gleich auf eine ereignisreiche Nachrichten-Woche freuen: So geht Deutschlands längste Regierungsbildung zu Ende; am Mittwoch, 14. März 2018, soll Angela Merkel zum vierten Mal zur Bundeskanzlerin gewählt werden. "Heute im Parlament" überträgt ab 8.55 Uhr live. "heute+" fragt schon vorher: Wie blickt die Generation Y auf Merkels Politik? Wie sehen junge Menschen ihr Land, die - wie Hanna Zimmermann - keine andere Kanzlerin kennen, seit sie wählen dürfen?



Hanna Zimmermann präsentiert als "heute+"-Moderatorin nicht nur die Sendung spätabends im ZDF, sondern ist online den ganzen Tag über präsent und in den sozialen Netzwerken Ansprechpartnerin für die Nachrichtennutzer.



"heute+" ist seit dem 18. Mai 2015 auf Sendung und treibt die crossmediale Vernetzung voran. Die einzelnen Sendungsinhalte werden schon vor der ZDF-Ausstrahlung online und über soziale Medien verbreitet. "heute+" bietet kritischen Echtzeitjournalismus - mit Moderationen und Beiträgen, die eine klare Haltung haben. Auf diesem Weg kommt eine jüngere Zielgruppe mit den Nachrichten der "heute"-Familie in Kontakt.



Seit dem Start ist Daniel Bröckerhoff bei "heute+" im Einsatz. Hanna Zimmermann, Jahrgang 1988, arbeitete zuletzt unter anderem als Moderatorin und Redakteurin im ZDF-Börsenstudio. Die ausgebildete Journalistin war in den vergangenen drei Jahren auch Chefin vom Dienst und Reporterin bei "heute - in Deutschland" und "Länderspiegel", außerdem bei "ZDF spezial"-Sendungen sowie bei der Berichterstattung von den Wahlen im Einsatz. Bei "heute+" folgt sie auf Eva-Maria Lemke.



