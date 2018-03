BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD will in den ersten hundert Tagen der neuen großen Koalition ein Rückkehrrecht von Teilzeit- in Vollzeitarbeit durchsetzen. Das berichtet die SPD-Parteipublikation "Vorwärts" am Freitag mit Blick auf Äußerungen der designierten SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles bei einer Diskussionsveranstaltung anlässlich des Weltfrauentags mit der künftigen Justizministerin Katharina Barley (SPD) und der designierten Familienministerin Franziska Giffey (SPD).

Neben der Forderung nach einem Rückkehrrecht in Vollzeitarbeit rief Nahles dazu auf, "in der Paritätsfrage nicht nachzulassen", um eine gleichmäßigere Vertretung der Geschlechter in der Politik zu erreichen. Das Bundeskabinett um die alte und neue Kanzlerin Angela Merkel (CDU) soll am Mittwoch vereidigt werden./bcf/DP/she

