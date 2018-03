Mainz (ots) - Montag, 12. März 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gebrauchtwagen online verkaufen - Im Internet gibt es oft mehr Geld Babykleidung mieten - Ein neues Angebot für junge Eltern Eierlikör im Trend - Fruchtige Varianten des Klassikers



Gäste: Trystan Pütter, Schauspieler Sonja Gerhardt, Schauspielerin







Montag, 12. März 2018, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



80 Jahre Zahnbürste - Strahlend weiße Zähne







Montag, 12. März 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Victoria feiert Namenstag - Die Kronprinzessin hält Hof Till Demtröder rasant unterwegs - Promi-Schlittenhunderennen Filmpremiere mit Heike Makatsch - "Peter Hase" neu im Kino







Montag, 12. März 2018, 19.25 Uhr



WISO Moderation: Marcus Niehaves



WISO-Tipp: Gebrauchtwagen online verkaufen - Was Sie wissen sollten Nie war es einfacher, sein Auto zu verkaufen: Das Internet bietet zahllose Möglichkeiten. Die Gebrauchtwagen-Portale erreichen jeden Tag Millionen mögliche Käufer. Profis wie Privatverkäufer können hier fündig werden, wenn ein Gebrauchtwagen einen neuen Besitzer sucht. Der Gebrauchtwagenmarkt hat die Neuwagen längst abgehängt: Auf 3,4 Millionen neue Autos kommen rund 7,4 Millionen Besitzerwechsel bei den Gebrauchtwagen, so das Kraftfahrt-Bundesamt. Doch was muss man beim Gebrauchtwagenverkauf beachten? Wo lauern Fallen, was sollte man tunlichst vermeiden, um nicht am Ende draufzuzahlen? Dies und mehr untersucht der WISO-Tipp.



Weitere Themen: Teuer oder billig?: Sushi -WISO testet Sushi aus dem Supermarkt Warum verdienen Frauen oft weniger? - Gleicher Lohn für gleiche Arbeit?



