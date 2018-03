Mit der Godewind Immobilien AG steht der nächste Börsenneuling in den Startlöchern. Das Unternehmen, das von den früheren WCM-Managern Stavros Efremidis und Ralf Struckmeyer angeführt wird, will am 5. April an die Frankfurter Börse gehen und ...

