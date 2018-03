Mehr zum Thema: Aufgrund "nationaler Interessen" Britische Regierung will in GKN-Übernahme eingreifen Die britische Regierung will aufgrund nationaler Interessen in das Bieterverfahren von Melrose zur Übernahme des Autozulieferers GKN eingreifen. mehr... Die Autozuliefersparte von GKN soll durch Dan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...