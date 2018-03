Liebe Leser,

Nokia konnte zuletzt mitteilen, in Afrika einen Auftrag von "Orange Middle East & Africa" zur Modernisierung von Netzwerken erhalten zu haben. Da soll es um sage und schreibe 60 Mio. Kunden in sieben Ländern gehen: Ägypten, Elfenbeinküste, Kamerun, Senegal, Mali, Guinea-Bissau und Niger. Dazu soll es auch ein neues "Support Center" für West- und Zentral-Afrika geben. Allerdings wurden keine finanziellen Details dieses Deals mitgeteilt, was eine Einordnung desselben natürlich ... (Peter Niedermeyer)

