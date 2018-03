Liebe Leser,

bei der Tesla-Aktie sollten Investoren aus dem Euro-Raum natürlich auch den Währungseffekt im Blick behalten. Denn da das Unternehmen bekanntlich in den USA (genauer gesagt Kalifornien) den Sitz hat, ist die Heimatbörse in den USA - und damit ist auch die Entwicklung des Währungspaars Euro in US-Dollar für die Berechnung der Gesamtperformance von Investoren aus der Euro-Zone relevant. Dass dies durchaus einen Unterschied ausmachen kann, zeigt der Blick auf die 12-Monats-Performance, ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...