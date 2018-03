Liebe Leser,

ob da die Tour von Investoren zur Veladoro Mine von Barrick Gold einige potenzielle Investoren überzeugen konnte, die Barrick Gold Aktie zu kaufen? Dieses Event soll den Unternehmensangaben zufolge am 5. März stattgefunden haben. Interessanterweise war die Notierung der Aktie am Tag danach in New York durchaus etwas gestiegen Richtung 12 Dollar - was aber natürlich auch ganz andere Gründe gehabt haben könnte. Vielleicht wirkte sich da auch ein neues Programm aus, das Barrick ... (Peter Niedermeyer)

