Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US36164V1070 GCI Liberty Inc. 09.03.2018 US36164V5030 GCI Liberty Inc. 12.03.2018 Tausch 1:0,63

US4567842061 InfoSonics Corp. 09.03.2018 US4567843051 InfoSonics Corp. 12.03.2018 Tausch 5:1