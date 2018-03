Potsdam (ots) - Das Kuratorium der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit hat in seiner Sitzung am 9. März 2018 einen neuen Vorstand gewählt, dessen vierjährige Amtszeit am 26. September beginnt. Neuer Vorsitzender wird Karl-Heinz Paqué, Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften in Magdeburg und ehemaliger Finanzminister von Sachsen-Anhalt. Er übernimmt das Amt von Wolfgang Gerhardt, Staatsminister a. D., der es seit 2006 innehat und nicht mehr angetreten war. Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Bundesjustizministerin a. D., ist zur Stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden. Neu in den Vorstand gewählt wurden außerdem die Volkswirtin Bettina Stark-Watzinger MdB sowie der ehemalige Staatsminister im Auswärtigen Amt Michael Georg Link MdB. In seinem Amt als Schatzmeister bestätigt wurde der ehemalige Oberbürgermeister von Bremerhaven Manfred Richter. Der Unternehmensberater Wolf-Dieter Zumpfort hatte sich wie Gerhardt dafür entschieden, nicht für eine weitere Amtszeit anzutreten.



In Vertretung von Jürgen Morlok, Vorsitzender des Kuratoriums, beglückwünschte dessen Stellvertreter Ludwig Theodor Heuss den neuen Vorstandsvorsitzenden: "Ich gratuliere Karl-Heinz Paqué zu seiner Wahl an die Spitze der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Mit ihm hat die Stiftung einen politisch versierten, außerordentlich engagierten und weltoffenen Vorsitzenden mit großer Freude am intellektuellen Diskurs gewinnen können, der all diese Qualitäten schon als Stellvertretender Vorstandsvorsitzender bewiesen hat. Angesichts der Erfolge populistischer Strömungen in Deutschland, Europa und weltweit ist es nun an ihm und seinen Mitstreitern, dafür zu sorgen, wieder mehr Menschen für konstruktive, freiheitliche Lösungsansätze auf die Fragen unserer Zeit zu gewinnen und zu begeistern."



Es sei Wolfgang Gerhardt gewesen, so Heuss weiter, der zu Beginn seiner Amtszeit der Friedrich-Naumann-Stiftung ihren wichtigsten Leitsatz in Satzung und Namen geschrieben habe: "Für die Freiheit". "Dieser Zusatz als Maxime war und ist zugleich ein Generationenauftrag. Dafür möchte ich Wolfgang Gerhardt im Namen der Stiftung ausdrücklich danken." Sein besonderer Dank gelte auch Wolf-Dieter Zumpfort, der in den 23 Jahren seiner Vorstandstätigkeit einen "erheblichen Anteil zur guten Entwicklung der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit" beigetragen habe.



Überdies bestätigte das Kuratorium in seiner Sitzung die beiden Stellvertreter des Kuratoriumsvorsitzenden, Ludwig Theodor Heuss und Liane Knüppel, in ihren Ämtern. Als neue Kuratoriumsmitglieder wurden die ehemalige Luxemburger Ministerin für Erziehung, Berufsausbildung und Sport Anne Brasseur und der ehemalige hessische Wirtschaftsminister Florian Rentsch gewählt.



Diese Presseinformation und Bildmaterial finden Sie auf der Website der Stiftung unter www.freiheit.org/list/press_release



OTS: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit newsroom: http://www.presseportal.de/nr/43315 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_43315.rss2



Pressekontakt: Doris Droste, Pressereferentin der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, presse@freiheit.org, Tel. 030 28 87 78 54, www.freiheit.org