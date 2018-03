Die Wertpapierexperten Der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Votum für die Aktien der BAWAG nach der Vorlage von Zahlen mit "Buy" bestätigt. Das Kursziel steht aktuell bei 52,00 Euro.

Die vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal seien solide ausgefallen, schreibt RCB-Experte Stefan Maxian. Zudem dürfte die raschere Entflechtung der BAWAG von der Post den Einnahmen der Bank für 2018 Rückenwind verleihen, hieß es in einer aktuellen Studie. Ende 2017 hat die BAWAG die bereits aufgekündigte Nutzung der Postfilialen für Bankzwecke per Einmalerlag abgegolten.

Am Freitag im Späthandel notierten die BAWAG-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,26 Prozent bei 45,46 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) bel/sig

AFA0104 2018-03-09/16:56

ISIN: AT0000BAWAG2