Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, erreichte sein Tageshoch bei 90,40, wo die Dynamik jedoch verloren ging und so fiel der Kurs auf 90,20. US Dollar kämpft über 90,00 um eine Richtung Der Index profitierte anfänglich von der Veröffentlichung der US Nonfarm Payrolls, da im Februar 313K neue ...

