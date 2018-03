Wageningen, Niederlande (ots/PRNewswire) -



Die Sustainable Eel Group (SEG) fordert europäische Maßnahmen, um

die illegale Fischerei und den illegalen Handel mit europäischen

Aalen zu unterbinden, bevor es zu spät ist.



Der Europäische Aal gilt als stark gefährdet und die Regulierung

der Fischerei und die Kontrolle des Handels sind wichtige Maßnahmen

um den Aal zu schützen. Bestandteil der Handelskontrolle ist das

Exportverbot in Länder außerhalb der EU.



Momentan gehen Strafverfolgungsbehörden davon aus, dass in der

laufenden Fangsaison mindestens 110 Millionen Jungaale (Glasaale) von

Europa nach Asien exportiert wurden.



Der illegale Handel muss gestoppt werden, da er alle Bemühungen

zur Rettung des Aals untergräbt. "Ein Scheitern der effektiven

Kontrolle des Aalhandels bedroht alle Anstrengungen den Aal zu retten

- für jeden Aal, der in Europa legal verzehrt wird, werden 3 bis 5

Aale illegal nach Asien exportiert", sagt Andrew Kerr, Vorsitzender

der SEG.



Nachweislich wird das seit 2010 bestehende Handelsverbot von

einigen EU-Staaten nicht ausreichend umgesetzt. Das Französische Le

Comité national des pêches maritimes et des élevages marins hat

kürzlich die aktuellen, offiziellen Fangzahlen der laufenden Saison

veröffentlicht. Danach wurden allein in Frankreich bereits 140

Millionen Glasaale gefangen und es verbleibt noch ein Monat bis zum

Ende der Fangsaison.



Eine SEG-Blitzstudie, durchgeführt in dieser Woche, hat ergeben,

dass nur etwa 30 Millionen Fische an legale Abnehmer innerhalb

Europas verkauft worden sind. Der Rest ist verschwunden.



Die SEG fordert die Europäische Kommission auf, bestehende

Handelseinschränkungen, wie sie unter CITES und der Verordnung (EU)

Nr. 1320/2014 der Kommission definiert sind, umzusetzen. Des Weiteren

verpflichtet die EU Aalverordnung (EG Nr. 110/2007) in Artikel 12 zur

"Kontrolle und Sanktionen bei der Ein- und Ausfuhr von Aal" alle

Mitgliedstaaten zur lückenlosen Rückverfolgbarkeit jeglichen Handels

mit lebenden Aalen.



Die mangelhafte Implementierung von Handelskontrollen und der

resultierende, illegale Handel verhindert die Bestandserholung des

Europäischen Aals wie sie die EU Aalverordnung vorschreibt. Folglich

bedroht der illegal Export den Schutz und die nachhaltige Nutzung und

damit das Überleben der Art sowie ungefähr 10.000 Arbeitsplätze in

Europa.



Uber SEG



SEG is an International NGO for accelerating the recovery of the

European Eel that brings together the leaders from Science,

Conservation and Commercial interests.

http://www.sustainableeelgroup.org



More information:



Backgrounder on eel traffic to Asia: http://bit.ly/2FjTJgi



