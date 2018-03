BONN (dpa-AFX) - Der deutsche Zoll ist mit einer bundesweiten Großaktion gegen Schwarzarbeit und unzureichende Bezahlung im Taxigewerbe vorgegangen. Insgesamt seien an der Schwerpunktaktion Anfang März mehr als 2500 Zollmitarbeiter beteiligt gewesen, berichtete die Behörde am Freitag. Dabei seien rund 6500 Taxifahrer befragt und in rund 1100 Fällen Geschäftsunterlagen bei den Taxiunternehmen eingesehen worden.

Bei den Kontrollen entdeckten die Ermittler nach eigenen Angaben zahlreiche Hinweise auf Schwarzarbeit, illegale Beschäftigung und Verstöße gegen die Mindestlohnregelung. Insgesamt seien 21 Ermittlungsverfahren gegen Arbeitgeber und Beschäftigte eingeleitet worden.

In rund 1200 Fällen seien weitere Sachverhaltsaufklärungen durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Zolls erforderlich, hieß es. Außerdem seien bei mehreren Taxen Beschädigungen der Eichsiegel an Taxametern festgestellt worden. Daraufhin seien die betroffenen Fahrzeuge stillgelegt worden.

Auch die im Taxigewerbe beschäftigten Arbeitnehmer unterliegen den Mindestlohnregelungen. Der Mindestlohn beträgt aktuell 8,84 Euro die Stunde./rea/DP/she

AXC0198 2018-03-09/17:11