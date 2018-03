BERLIN (dpa-AFX) - Die Union im Bundestag dringt auf eine milliardenschwere Entlastung beim Beitrag für die Arbeitslosenversicherung bereits in diesem Sommer. "Die Senkung gehört ins 100-Tage-Programm und muss zum 1. Juli umgesetzt werden", sagte Carsten Linnemann, Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der Union, dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Der CDU-Arbeitsmarktexperte Peter Weiß sagte am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin: "Auch wenn wir den Beitragssatz zum 1. Juli um 0,3 Prozentpunkte senken, würde die Rücklage der Bundesagentur für Arbeit (BA) Ende des Jahres voraussichtlich immer noch bei 20,5 Milliarden Euro liegen."

Union und SPD hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag auf eine Senkung von derzeit 3,0 auf 2,7 Prozent geeinigt - ohne Terminangabe. "Die Senkung entlastet Arbeitgeber und Arbeitnehmer um 3,3 Milliarden Euro", sagte Weiß.

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer begrüßte den Vorstoß. "Gerade weil die Koalition beschlossen hat, die Spielräume leider nicht voll auszuschöpfen, ist es für einen Schnellstart der Regierung absolut richtig, wie von Peter Weiß und Carsten Linnemann gefordert, den Beitragssatz zum Juli zu senken", sagte Kramer. Die Beitragssenkung sei wichtig für die Entlastung und damit für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen.

SPD-Fraktionsvize Katja Mast sagte dem "Spiegel" hingegen, die SPD wolle erst nach der Regierungsbildung über den Zeitpunkt der Beitragssatzsenkung reden.

Wegen der konjunkturbedingt sprudelnden Einnahmen der Sozialkassen war bereits der Rentenbeitragssatz zum 1. Januar von 18,7 auf 18,6 Prozent gesenkt worden. In der Krankenversicherung war der durchschnittliche rechnerische Zusatzbeitrag 2018 um 0,1 Punkte auf 1 Prozent gesenkt worden. Die einzelnen Kassen mussten die Senkung aber nicht mitgehen./bw/DP/she

