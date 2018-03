Liebe Leser,

K+S will externe Arbeitsplätze sichern: Wie das Rohstoffunternehmen am Freitag bekannt gab, habe man in der Oberlausitz einen Auftrag vergeben, um 300 Arbeitsplätze zu sichern.

Sächsischer Waggonbauer WBN in der Krise

Konkret geht es hierbei um den in Niesky (Landkreis Görlitz, Sachsen) sitzenden Waggonbauer WBN. Dieser musste aufgrund gestiegener Kosten Ende 2017 Zahlungsunfähigkeit anmelden. Zum 1. März wurde das Insolvenzverfahren vom zuständigen Dresdner ... (Marco Schnepf)

