Mainz (ots) - ZDFneo-Programmänderung



Woche 11/18 Donnerstag, 15.03.



Bitte Programmänderung beachten:



5.40 Ku'damm 56 - Auf einen Blick Deutschland 2018



(Die Sendung "Gätjens großes Kino" entfällt. Weiterer Ablauf ab 5.55 Uhr wie vorgesehen.)



Woche 12/18 Samstag, 17.03.



Bitte nochmalige Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:



1.10 The Night Manager (1) (vom 5.1.2017)



1.50 The Night Manager (2) (vom 5.1.2017)



2.35 The Night Manager (3) (vom 12.1.2017)



3.20 The Night Manager (4) (vom 12.1.2017) 4.05 The Night Manager (5) (vom 19.1.2017)



4.50 The Night Manager (6) (vom 19.1.2017)



5.35 The Night Manager (7) -6.20 (vom 26.1.2017)



(Die Sendung "Gätjens großes Kino" wurde auf Sonntag, 18.03.2018, 7.05 Uhr verschoben.)



Sonntag, 18.03.



Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:



6.20 The Night Manager (8) (vom 26.1.2017)



7.05 Gätjens großes Kino (Text und weitere Angaben s. 17.3.2018) (Weiterer Ablauf ab 7.25 Uhr wie vorgesehen.)



Woche 15/18 Sonntag, 08.04.



Bitte Programmänderung beachten:



7.00 Terra X Australien-Saga 1. Auf den Spuren der Entdecker (Text und weitere Angaben s. 15.4.2018)



7.45 Terra X Australien-Saga 2. Von Menschen und Meer (Text und weitere Angaben s. 15.4.2018)



(Der Zweiteiler "Zugvögel" wird auf Sonntag, 15.04.2018, verschoben. Weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen.)



Mittwoch, 11.04.



Bitte Programmänderung beachten:



6.00 Terra X Australien-Saga 1. Auf den Spuren der Entdecker Zweiteilige Dokumentation mit Christopher Clark (vom 28.5.2016) Deutschland 2016



6.45 Terra X Australien-Saga 2. Von Menschen und Meer Zweiteilige Dokumentation mit Christopher Clark (vom 28.5.2016) Deutschland 2016



(Der Zweiteiler "Zugvögel" wird auf Dienstag, 17.04.2018, 5.55 Uhr und Mittwoch, 18.04.2018, 6.45 Uhr verschoben. Weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen.)



Woche 16/18 Samstag, 14.04.



Bitte Programmänderung beachten:



7.00 Terra X Australien-Saga 1. Auf den Spuren der Entdecker Zweiteilige Dokumentation mit Christopher Clark (vom 28.5.2016) Deutschland 2016



7.45 Terra X Australien-Saga 2. Von Menschen und Meer Zweiteilige Dokumentation mit Christopher Clark (vom 28.5.2016) Deutschland 2016



(Der Zweiteiler "Zugvögel" wird auf Samstag, 21.04.2018, verschoben. Weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen.)



Sonntag, 15.04.



Bitte Programmänderung beachten:



7.05 Terra X Zugvögel 1. Kundschafter in fernen Welten (Text und weitere Angaben s. 8.4.2018)



7.50 Terra X Zugvögel 2. Der Kampf ums Überleben (Text und weitere Angaben s. 8.4.2018)



(Der Zweiteiler "Australien-Saga" wurde auf Sonntag, 08.04.2018, verschoben. Weiterer Ablauf ab 8.35 Uhr wie vorgesehen.)



Dienstag, 17.04.



Bitte Programmänderung beachten:



5.55 Terra X -6.45 Zugvögel 1. Kundschafter in fernen Welten (Text und weitere Angaben s. 11.4.2018)



(Die Sendung "Australien-Saga" wurde auf Mittwoch, 11.04.2018, verschoben.)



Mittwoch, 18.04.



Bitte Programmänderung beachten:



6.45 Terra X Zugvögel 2. Der Kampf ums Überleben (Text und weitere Angaben s. 11.4.2018)



(Die Sendung "Australien-Saga" wurde auf Mittwoch, 11.04.2018, verschoben. Weiterer Ablauf ab 7.25 Uhr wie vorgesehen.)



