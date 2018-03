Die schwache Lohnentwicklung in den USA belastete den Dollar - trotz eines insgesamt starken Arbeitsmarktberichts. Zuletzt kostete der Euro 1,2320 US-Dollar. Am Morgen hatte er knapp über der Marke von 1,23 Dollar notiert. Gegenüber dem Schweizer Franken schwächte sich der Euro am Freitag dagegen etwas ab und fiel zwischenzeitlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...