Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG



Leverkusen (pta023/09.03.2018/17:00) - Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 43 WpHG



Beteiligungsmeldung



Die Deutsche Balaton AG, Heidelberg, hat der Biofrontera AG am 06.03.2018 unter Bezugnahme auf die Mitteilung nach § 27a WpHG a.F. vom 24. Mai 2016 mitgeteilt, dass sich die von Herrn Wilhelm K. T. Zours und der DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft mit der Beteiligung verfolgten Ziele teilweise geändert haben.



Gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 WpHG wurde folgendes mitgeteilt: Im Hinblick auf die Angaben nach § 43 Abs. 1 S. 3 Nr. 2 WpHG hat sich folgende Änderung ergeben: Der Erwerb weiterer Stimmrechte wird beabsichtigt, sofern zu angemessenen Preisen möglich. Im Hinblick auf die Angaben nach § 43 Abs. 1 S. 3 Nr. 3 WpHG gilt nunmehr Folgendes: Herr Zours und die DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft wünschen eine Änderung der Besetzung des Vorstandes und des Aufsichtsrats. Herr Zours und die DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft streben eine Abberufung des Vorstandsmitgliedes Thomas Schaffer, derzeit Finanzvorstand der Gesellschaft, an. Darüber hinaus befürworten Herr Zours und die DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft eine Änderung der Positionen unter den verbleibenden Vorstandsmitgliedern dahingehend, dass der bisherige Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. Hermann Lübbert zum Vorstandsmitglied mit Zuständigkeit für Forschung, Entwicklung und Zulassungen ernannt wird und nicht mehr Vorstandsvorsitzender ist. Es ist beabsichtigt, dass der Aufsichtsrat einen neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt. Außerdem ist es die Absicht von Herrn Zours und der DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft, den Vorsitz des Aufsichtsrats neu zu besetzen und die Zusammensetzung des Aufsichtsrats wie folgt zu ändern: a) Rücktritt von Herrn Dr. Granzer vom Aufsichtsratsvorsitz, b) Austritt von Herrn Baumann aus dem Aufsichtsrat, c) Austritt von Herrn Borer aus dem Aufsichtsrat und d) Ersetzung von Herrn Reeth durch einen Aktionär des Streubesitzes.



Aussender: Biofrontera AG Adresse: Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor & public relations Tel.: +49 (0) 214 87 63 20 E-Mail: press@biofrontera.com Website: www.biofrontera.com



ISIN(s): DE0006046113 (Aktie)



