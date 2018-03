Mainz (ots) -



In Berlin haben die Dreharbeiten für einen ZDF-Thriller mit dem Arbeitstitel "Getrieben" begonnen. Petra Schmidt-Schaller, gerade mit der Goldenen Kamera als beste Schauspielerin ausgezeichnet, spielt darin eine Psychologin, die in die Ermittlungen in einem brutalen Mordfall gerät. Unter der Regie von Maris Pfeiffer spielen zudem Ulrike C. Tscharre, Matthias Matschke, Kai Scheve, Andreas Pietschmann, Alexander Finkenwirth, Nina Gummich und viele andere. Das Drehbuch schrieben Sabrina Maria Roessel und Axel Hildebrand.



Die Psychologin Dr. Kara Bischoff (Petra Schmidt-Schaller) wird von ihrer Ex-Freundin, LKA-Kommissarin Sibylle Deininger (Ulrike C. Tscharre), um Unterstützung bei ihren Ermittlungen zu einem Mord an einer jungen Frau gebeten. Dabei schöpft Kara den Verdacht, dass einer ihrer Klienten, Familienvater Stefan Grewe (Matthias Matschke), der Täter sein könnte. Doch ihr fehlen die nötigen Beweise, um ihre Schweigepflicht zu brechen. Nach einem weiteren Mord mit derselben Vorgehensweise und einem Einbruch in Karas Wohnung deutet auch für die Kommissarin vieles auf Grewe hin. Doch Kara beschleichen plötzlich Zweifel, ob ihr Klient wirklich der gesuchte Mörder ist. Wer immer der psychopathische Täter sein mag, Sybille und vor allem Kara sind für ihn eine Bedrohung. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.



"Getrieben" ist eine ZDF-Auftragsproduktion der Polyphon in Zusammenarbeit mit Made in Munich Movies. Produzenten sind Hubertus Meyer-Burckhardt und Christoph Bicker, Co-Produzent ist Mark von Seydlitz. Die Redaktion liegt bei Günther van Endert. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 9. April 2018. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.



