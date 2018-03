FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 23. März:

MONTAG, DEN 12. MÄRZ 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 D: Innogy Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:00 D: Hypoport Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: Gea Jahreszahlen (endgültig) Mittelfristziele (14.00 Call) und Kapitalmarkttag, London

17:00 D: Ende der Angebotsfrist für die Übernahme der österreichischen Buwog durch den Bochumer Immobilienkonzern Vonovia

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Software Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR 07:00 J: Maschinenwerkzeugaufträge 02/18 (vorläufig) 11:00 GR: Industrieproduktion 01/18 12:00 PL: Verbraucherpreise 02/18 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Zweite Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst im Bund und in den Ländern + 0845 Statement Verdi-Vorsitzender Frank Bsirske - Die entscheidende Abschlussrunde findet am 15. und 16. April statt. 10:00 D: Vorstellung der Ernst&Young-Studie zu Investitionsverhalten der Automobilindustrie in den Jahren 2010-2017, Frankfurt 10:00 D: Bilanz-Pk 50Hertz für 2017, Berlin 10:00 D: EU-Kommission stellt Jahresbericht zu gefährlichen Verbraucherprodukten vor Es geht um Produkte (außer Lebensmitteln), die vom Markt genommen werden mussten. Pk mit EU-Kommissarin Vera Jourova 12:00 D: Pk EU-Kommissar Dombrovskis zu Kapitalmarktunion, Brüssel Vorgestellt werden sollen eine Reihe neuer Vorschläge, unter anderem zu grenzüberschreitenden Investmentfonds. 12:00 D: Pk des Bundesverbands der Schuh- und Lederwarenindustrie mit Zahlen zur Lage der Branche, Düsseldorf 14:00 D: Unterzeichnung des Koalitionsvertrages zwischen CDU, CSU und SPD - Pressekonferenzen der Oppositionsparteien - An der Zeremonie sollen die Partei- und Fraktionschefs sowie die Generalsekretäre von CDU, CSU und SPD teilnehmen

+ 0945 Pk FDP-Vorsitzender Christian Lindner + 1230 Pk AfD-Parteivorsitzende Jörg Meuthen und Alexander Gauland

sowie Fraktionsvorsitzende, Alice Weidel + 1315 Linke-Parteivorsitzende Katja Kipping und Bernd Riesinger B: Treffen der Eurogruppe, Brüssel D: Jahrestagung Handelsblatt zur betrieblichen Altersvorsorge (bis 14.03.), Berlin CH: Internationaler Automobilsalon Genf (bis 18. März) D: Internationale Handwerksmesse (bis 13.03.), München

DIENSTAG, DEN 13. MÄRZ 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CH: Rieter Jahreszahlen 07:00 CH: Galenica Jahreszahlen 07:00 CH: Geberit Jahreszahlen 07:00 CH: Gurit Jahreszahlen 07:00 CH: Tamedia Jahreszahlen 07:00 L: Corestate Jahreszahlen (endgültig) 07:00 D: Fraport Verkehrszahlen 02/18 07:00 D: RWE Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:00 D: Morphosys Jahreszahlen (14.00 h Call) 07:00 D: Wacker Chemie Jahreszahlen (endgültig) (10.30 h Pk) 07:30 D: Hannover Rück Jahreszahlen 07:30 D: Volkswagen Jahreszahlen (endgültig)/ Geschäftsbericht 08:15 D: Amadeus Fire Jahreszahlen (endgültig) 10:30 CH: Roche Hauptversammlung, Basel 11:00 D: DMG Mori Bilanz-Pk 15:00 CH: BB Biotech Hauptversammlung, Schaffhausen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: Erzeugerpreise 02/18

09:00 E: Verbraucherpreise 02/18 (endgültig)

13:30 USA: Verbraucherpreise 02/18 13:30 USA: Realeinkommen 02/18

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Pk Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) zum Brexit, Berlin 10:00 D: Pk "Zweirad-Industrie-Verband e.V." (ZIV) zum deutschen Fahrrad- und

E-Bike-Markt 2017, Berlin 10:00 D: Jahres-Pk Verband der Wellpappen-Industrie, Neu-Isenburg

10:00 D: Jahres-Pk Bundesverband deutscher Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) mit der seit Jahresbeginn amtierenden Präsidentin Marija Kolak 11:00 D: Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG) - Jahresgespräch 13:00 D: Pk Verbraucherzentrale Bundesverband zur Bewertung der verbraucherpolitischen Ziele der neuen Bundesregierung D: 25. Münchner Management Kolloquium (bis 14.03.) Thema: Management im digitalen Zeitalter - ist der Computer der bessere Manager? F: Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) präsentiert Zwischenbericht zum Wirtschaftsausblick B: Treffen des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen, Brüssel BR: Weltsozialforum (bis 17.03.) Das Forum ist eine Gegenveranstaltung zum Weltwirtschaftsforum in Davos (Schweiz).

MITTWOCH, DEN 14. MÄRZ 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CH: Tecan Jahreszahlen 07:00 CH: Lastminute.com Jahreszahlen 07:00 D: Windeln.de Jahreszahlen 07:00 E: Inditex Jahreszahlen 07:30 D: Symrise Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 D: SGL Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 D: Adidas Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 D: Eon Jahreszahlen (9.00 h Call) 07:30 D: Deutz Jahreszahlen (10.00 h Pk) 08:00 GB: Prudential Jahreszahlen 10:00 D: Volkswagen Pkw Jahres-Pk, Wolfsburg

10:00 D: Verband der Auslandsbanken in Deutschland Jahres-Pk, Frankfurt

10:30 CH: Swatch Bilanz-Pk, Biel 17:00 DK: Carslberg Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

A: Raiffeisen Bank International Jahreszahlen (endgültig) A: Verbund Jahreszahlen D: Brenntag Jahreszahlen I: Leonardo Finmeccanica Jahreszahlen USA: Analog Devices Hauptversammlung TERMINE KONUNKTUR 00:50 J: Kernmaschinenaufträge 01/18

00:50 J: BoJ Sitzungsprotokoll 22./23.1. 03:00 CHN: Industrieproduktion 02/18 08:00 D: Verbraucherpreise 02/18 (endgültig)

08:00 D: Insolvenzen Jahr 2017 09:00 E: Einzelhandelsumsatz 01/18 10:00 I: Einzelhandelsumsatz 01/18 11:00 EU: Industrieproduktion 01/18 11:00 EU: Beschäftigung Q4/17 13:30 USA: Erzeugerpreise 02/18 13:30 USA: Einzelhandelsumsatz 02/18 15:00 USA: Lagerbestände 01/18

15:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE 08:30 D: Konferenz "Europäische Zentralbank (EZB) und ihre Beobachter" ("The ECB and It's Watchers") voraussichtlich mit einem Vortrag von EZB-Präsident Mario Draghi, Frankfurt 13:15 D: Bundesgerichtshof verkündet Urteil zu Bankhaus Sal. Oppenheim Mit der Revision will die Staatsanwaltschaft eine Überprüfung der Freiheitsstrafen gegen vier ehemalige persönlich haftende Gesellschafter der Bank erreichen. 18:30 D: Jahresempfang der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Berlin

DONNERSTAG, DEN 15. MÄRZ 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 D: Lanxess Jahreszahlen 07:00 D: K+S Geschäftsbericht (11.00 Pk) 07:00 D: Rational Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: Lufthansa Jahreszahlen (11.00 h Pk) 07:30 D: Munich Re Jahreszahlen (9.30h Pk) 07:30 CH: Swiss Re Geschäftsbericht 07:30 I: Generali Jahreszahlen 07:30 FIN: Ferratum Jahreszahlen 08:00 L: Senvion Jahreszahlen 08:00 EU: Acea Kfz-Erstzulassungen 02/18 10:00 D: Rheinmetall Bilanz-Pk, Düsseldorf 10:00 D: Audi Bilanz-Pk, Ingolstadt 10:00 D: Sixt Bilanz-Pk, München 10:00 D: Mercedes-Benz Vans Jahres-Pk, Stuttgart 12:00 E: BBVA Hauptversammlung 21:05 USA: Adobe Systems Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Siemens Healthineers Ende der Zeichnungsfrist - Ausgabepreis

A: Raiffeisen Bank International Investor Day, London A: Semperit Jahreszahlen D: Patrizia Immobilien Geschäftsbericht mit Pk D: Adler (Modekette) Geschäftsbericht D: Krones Geschäftsbericht D: ProSiebenSat.1 Geschäftsbericht D: Helma Jahreszahlen D: Gerry Weber Q1-Zahlen DK: Danske Bank Hauptversammlung GB: Old Mutual Jahreszahlen I: Fiat Chrysler Automobiles Absatz 02/18 F: Peugeot Absatz 02/18 F: Renault Absatz 02/18 S: Nordea Hauptversammlung S: Hennes & Mauritz Q1 Trading Statement

TERMINE KONJUNKTUR D: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 03/18 08:45 F: Verbraucherpreise 02/18 (endgültig) 09:30 CH: SNB Geldpolitische Lagebeurteilung

10:00 PL: Verbraucherpreise 02/18 12:00 IRL: Verbraucherpreise 02/18 12:00 IRL: BIP Q4/17 13:30 USA: Empire State Index 03/18 13:30 USA: Im- und Exportpreise 02/18

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

13:30 USA: Philly Fed Index 03/18 15:00 USA: NAHB-Index 03/18

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Tagung "International Banker Forum" und Deutsche Bundesbank: "Instant Payments und die Digitalisierung des deutschen Finanzwesens" u.a. mit Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele, BVR-Vorstandsmitglied Andreas Martin und HDE-Geschäftsführer Ulrich Binnebößel, Frankfurt 09:00 D: "Handelsblatt"-Bankentagung Privatkundengeschäft (bis 16.03.) als Referenten werden erwartet u.a. Comdirect-Chef Arno Walter, ING-Diba-Vorstand Zeljko Kaurin und Postbank-Vorstand Susanne Klöß 10:00 D: Pk Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) u.a. zu neuen Branchenzahlen, Berlin 14:00 D: Nach über zwei Jahren wird im Beluga-Prozess das Urteil erwartet

FREITAG, DEN 16. MÄRZ 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 D: Fraport Jahreszahlen (Pk 10.30 h) 07:30 L: SAF Holland Jahreszahlen (endgültig) 10:00 D: Porsche AG Jahres-Pk, Stuttgart 10:00 D: DIC Asset Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 D: Bechtle Bilanz-Pk, Stuttgart 10:30 D: Altana Bilanz-Pk, Düsseldorf 11:00 D: Salzgitter Bilanz-Pk, Salzgitter 12:00 I: Eni Analyst Meeting sowie Strategic Plan 2018-2021

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: Siemens Healthineers Erstnotiz Prime Standard D: Deutsche Bank Geschäftsbericht u.a. mit Angaben zur Vorstandsvergütung

D: Deutsche Börse - Großer Verfallstag "Hexensabbat" an der Börse

TERMINE KONJUNKTUR 05:30 J: Industrieproduktion 01/18 (endgültig)

05:30 J: Kapazitätsauslastung 01/18 08:00 D: Großhandelspreise 02/18 09:00 A: Verbraucherpreise 02/18

10:00 I: Verbraucherpreise 02/18 (endgültig) 11:00 EU: Verbraucherpreise 02/18 (endgültig)

13:30 USA: Baubeginne 02/18 14:15 USA: Industrieproduktion 02/18 14:15 USA: Kapazitätsauslastung 02/18

15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/18 (vorläufig)

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE EU: S&P Ratingergebnis Österreich, Zypern, Dänemark, Finnland, Luxemburg,

Portugal EU: Moody's Ratingergebnis Italien EU: Fitch Ratingergebnis Italien

SONNTAG, DEN 18. MÄRZ 2018

RU: Präsidentschaftswahl in Russland

MONTAG, DEN 19. MÄRZ 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 D: Lufthansa Technik Jahres-Pk, Hamburg 10:30 CH: Clariant Hauptversammlung, Basel 11:00 D: Talanx Bilanz-Pk, Hannover 11:00 D: Volkswagen Financial Services Jahres-Pk, Frankfurt

14:00 CH: SGS Hauptversammlung, Genf

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Siemens Roadshow L: Grand City Properties Jahreszahlen USA: Oracle Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: Handelsbilanz 02/18 00:50 J: BoJ Sitzungsprotokoll 8./9.3. 02:30 CHN: Erzeugerpreise 02/18 10:00 I: Industrieproduktion 01/18 11:00 EU: Handelsbilanz 01/18 11:00 EU: Bauproduktion 01/18 11:00 I: Handelsbilanz 01/18 15:00 B: Verbrauchervertrauen 03/18

SONSTIGE TERMINE 11:30 D: Pk Verband Elektrotechnik (ZVEI) und Zentralverband Elektrohandwerk (ZVEH) Presse Update zur Messe Light und Building (18.3 bis 23.3) EU: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten

(bis 20.03.), Buenos Aires EU: EU-Außenministertreffen, Brüssel

DIENSTAG, DEN 20. MÄRZ 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 S: Scania Jahreszahlen 08:00 D: MAN Jahreszahlen 10:00 D: Knorr Bremse Bilanz-Pk, München 10:00 D: Porsche SE Jahres-Pk, Stuttgart 10:00 D: R+V Versicherung Bilanz-Pk, Wiesbaden 10:30 D: Bankhaus Lampe Bilanz-Pk, Düsseldorf 11:00 D: Hansgrohe Group Bilanz-Pk, Frankfurt 11:00 D: Wacker Neuson Bilanz-Pk, Frankfurt 14:30 CH: Schindler Hauptversammlung, Luzern 21:15 USA: FedEx Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE A: Mayr-Melnhof Jahreszahlen D: Deutsche Börse Geschäftsbericht D: Continental Geschäftsbericht D: Leoni Bilanz-Pk D: Tom Tailor Jahreszahlen D: Deutsche Euroshop vorläufige Jahreszahlen L: ADO Properties Jahreszahlen FIN: Finnair Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR 07:00 J: Maschinenwerkzeugaufträge 02/18 (endgültig) 07:45 CH: Seco: Konjunkturprognosen vom März 2018

08:00 D: Erzeugerpreise 02/18 10:00 PL: Einzelhandelsumsatz 02/18 10:30 GB: Verbraucherpreise 02/18 10:30 GB: Erzeugerpreise 02/18 11:00 D: ZEW-Konjunkturerwartung 03/18

16:00 EU: Verbrauchervertrauen 03/18 (vorab)

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Veranstaltung der Initiative Deutsche Zahlungssysteme "Sicherheit versus Innovation? Zur Neuordnung des Bezahlens in Deutschland" 10:30 D: Jahres-Pk der Getreide- und Futtermittelbranche, Berlin D: MMM-Messe der Fonds-Finanz zu den aktuellsten Trends der Versicherungs- und Finanzbranche, München Mit Vorträgen u.a. von Ex-Bundesfinanzminister Theo Waigel und dem Börsenhändler Dirk Müller / Veranstalter: Mein Geld Medien GmbH

MITTWOCH, DEN 21. MÄRZ 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 D: Fuchs Petrolub Jahreszahlen (endgültig) 07:00 D: Grammer Jahreszahlen (endgültig) 07:00 D: Hamborner Reit Jahreszahlen (endgültig) 07:15 D: Norma Group Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: BMW Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: Pfeiffer Vacuum Jahreszahlen (endgültig) 07:30 CH: SIX Group Jahreszahlen 08:00 GB: Kingfisher Jahreszahlen (endgültig) 08:00 GB: Ferrexpo Jahreszahlen 10:00 D: Washtec Bilanz-Pk, Augsburg 10:00 D: Alte Leipziger-Hallesche Bilanz-Pk, Oberursel

10:30 D: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) Bilanz-Pk, Frankfurt

12:00 USA: General Mills Q3-Zahlen 18:00 D: Freenet Jahreszahlen (endgültig) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE A: Schoeller-Bleckmann Jahreszahlen F: Hermes Jahreszahlen D: HelloFresh Geschäftsbericht 2017 USA: Starbucks Hauptversammlung USA: Agilent Technologies Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 10:30 GB: Arbeitslosenzahlen 02/18

11:00 D: Institut für Weltwirtschaft gibt Konjunkturprognose im Frühjahr für Deutschland, Europa und die Welt bekannt

13:30 USA: Leistungsbilanz Q4/17 15:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 02/18

15:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 19:00 USA: FOMC Zinsentscheid

SONSTIGE TERMINE 11:00 CH: Pressekonferenz zur Uhrenmesse Baselworld 19:00 D: Parlamentarischer Abend der Fraport AG mit dem Vorstandsvorsitzenden Stefan Schulte und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU)

HINWEIS J: Feiertag, Börse geschlossen

DONNERSTAG, DEN 22. MÄRZ 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 D: Hornbach Holding Trading Statement 2017 07:00 D: Cewe Stiftung Jahreszahlen 07:00 D: Hella Q3-Zahlen 07:00 D: HeidelbergCement Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:00 D: Continental Geschäftsbericht 07:00 D: United Internet Jahreszahlen (11.30 Web-Pk) 07:00 D: Kuka Jahreszahlen (9.30 h Pk) 07:30 D: TAG Immobilien Geschäftsbericht 07:30 D: Jenoptik Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 D: Medigene Jahreszahlen 07:30 D: Vossloh Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 D: Zooplus Jahreszahlen 07:30 D: Keonig und Bauer Jahreszahlen 07:30 D: Dürr AG Geschäftsbericht 08:00 A: Vienna Insurance Jahreszahlen 08:00 GB: Accenture Q2-Zahlen 10:00 D: ZF Friedrichshafen Bilanz-Pk, Friedrichshafen 10:30 D: EnBW Bilanz-Pk, Stuttgart 10:30 CH: Givaudan Hauptversammlung, Genf 11:00 D: Deutsche Bahn Bilanz-Pk, Berlin 12:00 FIN: Outokumpu Hauptversammlung 14:00 DK: Novo Nordisk Hauptversammlung 17:45 I: Enel Jahreszahlen (endgültig) 21:15 USA: Nike Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Capital Stage Jahreszahlen D: Biotest Jahreszahlen L: ADO Properties Jahreszahlen D: 1&1 Drillisch Jahreszahlen D: CTS Eventim Geschäftsbericht D: BMW Investorenkonferenz USA: Micron Technology Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR D: Institut für Weltwirtschaft gibt mittelfristige Konjunkturprognose bis 2023 bekannt, Kiel D: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 03/18 01:30 J: Nikkei PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/18 (vorläufig) 05:30 J: All Industry Acitivity Index 01/18 08:45 F: Geschäftsklima 03/18 09:00 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/18 (vorläufig) 09:30 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/18 (vorläufig) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/18 (vorläufig)

10:00 EU: Leistungsbilanz 01/18 10:00 D: ifo-Geschäftsklima 03/18 10:00 EU: EZB Wirtschaftsbericht 10:30 GB: Einzelhandelsumsatz 02/18 13:00 GB: BoE Zinsentscheid

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:00 USA: FHFA-Index 01/18 14:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe (vorläufig)

15:00 USA: Frühindikator 02/18 15:00 B: Geschäftsklima 03/18

15:45 USA: Markit PMI Dienste 03/18 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Landgericht Stuttgart verhandelt Schadenersatzklage des Zulieferers Prevent gegen Daimler 09:00 D: Pk Deutsches Verpackungsinstitut zu "Nachhaltigkeit in Deutschland: Sinn, Unsinn und Eigenverantwortung", Berlin 11:00 D: OLG verkündet Entscheidung im Streit um gekürzte Renditen für Strom- und Gasnetze, Düsseldorf Die Bundesnetzagentur hat den Netzbetreibern die staatlich garantierten Renditen gekürzt - um gut zwei Milliarden Euro in den kommenden fünf Jahren. Dagegen haben rund 1100 Stadtwerke und andere Netzbetreiber Beschwerde eingelegt. D: "newTV" Kongress 2018 - Experten diskutieren über die Zukunft von Bewegtbild, Hamburg CH: Beginn der Uhrenmesse "Baselworld" (bis 29.3.), Basel B: EU-Gipfel (bis 23.3.), Brüssel

FREITAG, DEN 23. MÄRZ 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 D: Deutsche Wohnen Jahreszahlen 07:00 D: TLG Immobilien Jahreszahlen 07:30 D: Xing Jahreszahlen (endgültig) 11:00 D: Frankfurter Sparkasse Bilanz-Pk, Frankfurt 11:00 D: B.Braum Melsungen Bilanz-Pk, Melsungen 12:00 E: Siemens Gamesa Renewable Hauptversammlung 13:00 CDN: Blackberry Q4-zahlen 15:00 D: Villeroy & Boch Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Jenoptik Analystentreffen

TERMINE KONJUNKTUR 13:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/18 15:00 USA: Verkauf neuer Häuser 02/18 15:30 USA: Fed-Präsident von Minneapolis, Kashkari, hält Rede in New York

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE EU: S6P Ratingergebnis Belgien, Kroatien, Litauen, Malta, Spanien EU: Moody's Ratingergebnis Polen

SONSTIGE TERMINE 13:00 D: Pk Institut für Weltwirtschaft, IHK und Stadt Kiel zu nominierten Preisträgern des Weltwirtschaftlichen Preises 2018, Kiel EU: EU-Gipfel (Fortsetzung), Belgien

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ. /bwi

AXC0211 2018-03-09/17:36