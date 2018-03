FRANKFURT (Dow Jones)--Die schweizerische Bank UBS hat 2017 wegen höherer Rückstellungen weniger verdient als im Januar berichtet. Die Rückstellungen, unter anderem für Rechtsstreitigkeiten und regulatorische Angelegenheiten, drücken den operativen Gewinn vor Steuern um 141 Millionen Schweizer Franken und den den Aktionären zurechenbaren Gewinn um 112 Millionen Franken, wie die UBS am Freitag mitteilte.

Der Vorsteuergewinn erreichte im vergangenen Jahr 5,268 Milliarden Franken, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht. Das ist zwar immer noch ein kräftiges Plus von rund 29 Prozent, am 22. Januar hatte die Bank aber einen Vorsteuergewinn von 5,409 Milliarden Franken ausgewiesen. Unter dem Strich steht nur noch ein Gewinn von 1,053 Milliarden statt 1,165 Milliarden Franken. Je Aktie verdiente die Bank 27 Rappen, 3 Rappen weniger als zuvor berichtet. Mit einem Abschlag von 0,3 Prozent stellt der Wert im schweizerischen Leitindex SMI das Schlusslicht.

