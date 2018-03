Jahrelang ging SPD-Mann Hubertus Heil bei Spitzenämtern leer aus. Als Arbeitsminister kann er sich nun profilieren, muss aber große Probleme lösen.

Hubertus Heil galt in der SPD schon als tragische Figur. "Politik ist eben nicht gerecht." Diese Worte waren zuletzt häufig aus der Partei zu hören, wenn es um den 45-Jährigen ging. Immer wieder stellte sich Heil in den Dienst seiner Partei. Gedankt wurde es ihm nie. Bei der Verteilung von Ministerämtern ging er jedes Mal leer aus.

Bis zu diesem Freitag. Endlich wurde der 45-Jährige doch noch belohnt. Hubertus Heil übernimmt in der neuen Bundesregierung das Arbeits- und Sozialressort. Jetzt kann Heil in vorderster Reihe zeigen, was er kann. Einen 140-Milliarden-Etat verwalten. Rentenreformen auf den Weg bringen. Den Rahmenbedingungen auf dem Arbeitsmarkt gestalten. Es ist die Erfüllung eines lang gehegten Traumes.

Denn die Karriere des SPD-Wirtschaftspolitikers verlief keineswegs geradlinig. Zunächst war Heil ein Senkrechtstarter. Mit gerade mal 26 Jahren wird er in den Bundestag gewählt, mit nur 32 ist er schon SPD-Generalsekretär. Doch im Wahlkampf 2009 wird Heil ausgebootet, die Linie legen andere fest.

Heil konzentriert sich in den folgenden Jahren auf seine Arbeit als Wirtschaftspolitiker und Fraktionsvize. 2013 wird er wieder kein Minister. Auch nicht, als Anfang 2017 das Wirtschaftsministerium nach dem Umzug von Sigmar Gabriel ins Außenministerium frei wird. Als ihm überraschend Brigitte Zypries vorgezogen wird, hat Heil die Schnauze voll, droht intern mit Rücktritt.

Doch Heil bleibt. Stellt sich nur zwei Monate später sogar wieder in den Dienst der Partei, wird mitten im Wahlkampf ein zweites Mal SPD-Generalsekretär, ein Himmelfahrtskommando. Heil gelingt es, etwas Ordnung ins Chaos der Parteizentrale zu bringen, verhindern kann er die krachende Niederlage aber nicht. SPD-Chef Martin Schulz will ihn wenigstens für seine Treue belohnen und ihn nach der Wahl als Parlamentarischen Geschäftsführer der Bundestagsfraktion installieren. Doch Heil verliert wieder, diesmal den internen Machtkampf gegen den rechten ...

