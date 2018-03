Schanghai (ots/PRNewswire) - Haier, die weltweite Nummer 1 unter den Marken für Haushaltsgroßgeräte, stellt auf der Appliances & Electronics World Expo (AWE) 2018, die am 8. März in Schanghai (China) ihre Tore öffnet, seine erste Smart-Home-Universallösung (die "Lösung") vor.



Die Lösung basiert auf dem Konzept 4+7+N und vernetzt den gesamten Haushalt an zentraler Stelle. Die 4 steht hierbei für die Wohnszenarien Smart-Wohnzimmer, Smart-Küche, Smart-Bad und Smart-Schlafzimmer. Die 7 repräsentiert umfassende Lösungen für Luft, Wasser, Kleiderpflege, Sicherheit, Sprachsteuerung, Gesundheit und Informationen. Und das N ist schließlich die Variable, die dem Nutzer die individuelle und wunschgerechte Konfiguration des Smart-Home-Erlebnisses ermöglicht.



"Haier Smart Home ist unsere Strategie für die IoT-Ära. Mit Universallösungen wertet sie das Leben in den Bereichen Bequemlichkeit, Gesundheit, Sicherheit und Komfort auf", sagte Wang Ye, Vice President der Haier Home Industry Group und Geschäftsführer des Advanced Innovation Center. "Haier wandelt sich von einem traditionellen Hersteller in eine offene Unternehmensplattform um. Wir integrieren soziale Funktionen mit Anbindung an die lokale Wirtschaft. Gleichzeitig errichten wir eine Smart-Home-Plattform, die Interkonnektivität zwischen unseren hochwertigen Produkten und Kunden rund um den Globus ermöglicht."



Haier nutzt zur Entwicklung seiner Smart-Home-Haushaltsgeräte COSMOPlat, die größte konfigurierbare Lösungsplattform. Damit lassen sich globale Ressourcen integrieren, durch Rücksprache mit dem Kunden eine rundum interaktive Steuerung von Haushaltsgeräten erzielen, Wohnszenarien wunschgerecht anpassen, Funktionen von Haushaltsgeräten auf intelligente Weise individualisieren und die Informationen der gesamten Familien an zentraler Stelle zusammenführen.



"Nehmen wir beispielsweise die Wasserlösung für den gesamten Haushalt. Mit der Haier-Lösung, die ein Wasserenthärtersystem, einen Vorfilter und einen leitungsbasierten Wasserspender umfasst, muss der Kunde nicht mehr Produkte verschiedener Hersteller zusammenkaufen. Das System ist in der Lage, den Wasserverbrauch des gesamten Hauthalts zu regeln, die Wasserqualität zu überwachen und einen Filterwechsel zu signalisieren", sagte Dr. Zhao Feng, Vice President und CTO der Haier Home Industry Group.



Das gleiche Konzept ist auf alle Aspekte der intelligenten Haushaltsführung mit der Lösung anwendbar. Durch fortschrittliche Datenunterstützung werden selbst die kleinsten Details überwacht und die Wünsche des Benutzers erkannt, beispielsweise durch Rezeptvorschläge und Luftmengenregulierung.



Informationen zu Haier



Haier ist die weltweite Nummer eins unter den Marken für Haushaltsgroßgeräte - mit einem Verkaufsmengen-Marktanteil von 10,5 %. (Quelle: Euromonitor International Limited; Verkaufsmengenabsatz in Einheiten basierend auf den Daten aus 2017). Zu den Marken der Gruppe gehören derzeit Haier, Casarte, Leader (aus der Volksrepublik China), GE Appliances (aus den USA), AQUA (aus Japan) und Fisher & Paykel (aus Neuseeland). Jede dieser Marken hat ihre eigene Marktposition und bietet Nutzern ein eigenes Smart-Home-Erlebnis. Die Haier Group betreibt 66 Handelsunternehmen, 10 Zentren für Forschung und Entwicklung, 108 Produktionsstandorte und 24 innovative Industrieparks mit mehr als 73.000 Mitarbeitern weltweit. Die Haier Group verfügt über ein weltweites Vertriebsnetz, das aus 143.300 Verkaufsstellen in mehr als 160 Ländern besteht. Die Haier Group erzielte 2017 Einnahmen von 241,9 Milliarden RMB - 20 % mehr als im Vorjahr. Haier ist heute die weltweit führende Marke für Haushaltsgroßgeräte und wandelt sich derzeit von einem traditionellen Hersteller in eine offene Unternehmensplattform um. Haier wird sein Ökosystem auf soziale Netze und gemeinschaftliche Ökonomien ausweiten und gleichzeitig das Smart-Home-Ökosystem weiterentwickeln. Dabei verbessert es fortlaufend den Nutzen seiner Produkte und Dienstleistungen für den Nutzer mit dem Ziel, weltweit Smart-Home-Erlebnisse mit Qualitätsprodukten zu verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.haier.net/en/



OTS: Haier Group Co. Ltd. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/72138 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_72138.rss2



Pressekontakt: Haier Home Appliance Industry Group PR Office +86-532-8893-7947 lix.690@haier.com