Liebe Leser,

die Bitcoin Group Aktie hat in dieser Woche, Stand Freitagnachmittag, ein Minus von knapp über 18 % zu verbuchen. Damit folgt die Aktie wie für gewöhnlich der Entwicklung des Bitcoin-Kurses. Charttechnisch betrachtet, ist die Aktie damit im Rahmen der Erholung zunächst am 50-Tage-Durchschnitt abgeprallt und erreichte in dieser Woche wieder den zuvor überwundenen 200-Tage-Durchschnitt, an dem sie ein leichtes Reversal versucht. Der Bitcoin-Kurs hat in dieser Woche um mehr als ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...