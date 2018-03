Liebe Leser,

die Mercedes-Benz Bank wächst offenbar kräftig: Wie die zu Daimler gehörende Tochter vor Kurzem bekannt gab, darf sich das Geldhaus offenbar über Rekordzahlen für das zurückliegende Geschäftsjahr freuen.

Vertragsbestand verbessert sich um 12 Prozent

So habe sich der Vertragsbestand im letzten Jahr auf knapp 27 Milliarden Euro verbessert. Dies entspreche einem Plus von 12 Prozent. Somit stehen laut Konzernangaben "rund 970.000 Pkw, Lkw, Vans und Busse in den Büchern". ... (Marco Schnepf)

