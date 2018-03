Liebe Leser,

es sieht so aus, als ob der Volkswagen-Konzern das eigene Image verbessern möchte. So hieß es am Internationalen Frauentag, dass VW an einer "Steigerung des Frauenanteils in der Belegschaft" arbeite - sowohl "insgesamt" als auch in Bezug auf den "Frauenanteil in Führungspositionen". Dann die Mitteilung, dass VW die Energieversorgung neue ausrichten möchte. So sollen die eigenen Kraftwerke demnach von Kohle auf Gas umgestellt werden. Dies soll die VW-Kraftwerke in Wolfsburg ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...