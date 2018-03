NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag zu einer starken Erholung angesetzt. In den vergangenen Handelstagen waren sie noch kräftig gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete am späten Nachmittag 65,22 US-Dollar. Das waren 1,61 Dollar mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im April stieg um 1,62 Dollar auf 61,74 Dollar.

Im späten Vormittagshandel setzte eine leichte Erholung am Ölmarkt ein, die im Nachmittagshandel kräftig an Fahrt gewonnen hat. Marktbeobachter erklärten dies mit einer allgemein guten Stimmung an den New Yorker Aktienbörsen, die auch die Ölpreise mit nach oben gezogen habe. Außerdem habe es am Ölmarkt eine allgemeinen Gegenbewegung gegeben, hieß es.

Trotz der aktuellen Erholung sind die Ölpreise auf Wochensicht gefallen. Der US-Ölpreise verlor seit Montag aber nur noch etwas mehr als ein Prozent, während der Brent-Preise nahezu das Niveau von Montag erreichen hat.

Besonders im Fokus steht nach wie vor die Fördermenge in den USA. Die Anleger dürften daher neue Daten zur Anzahl der amerikanischen Bohrlöcher im Blick haben. Diese werden am Abend von der US-Ausrüsterfirma Baker Hughes veröffentlicht und können für neue Impulse am Ölmarkt sorgen./jkr/jsl/she

