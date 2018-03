Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag leicht zugelegt und damit die Woche klar im Plus abgeschlossen. Nach dem markanten Rückfall der Vorwoche hat der SMI einen Grossteil jener Verluste wieder aufgeholt und auch die Marke von 8'900 Punkten wieder überwunden. Die Sitzung verlief bis am frühen Nachmittag eher lustlos mit in etwa gehaltenen Kursen, ehe die Publikation des Arbeitsmarktberichts in den USA am Nachmittag etwas Schub brachte. Die US-Wirtschaft hat im Februar deutlich mehr Stellen geschaffen als erwartet, die Löhne sind dabei aber weniger gestiegen als prognostiziert. Dies wiederum dämpfte die Inflationsbefürchtungen zumindest für den Moment leicht.

Im Fokus standen weiterhin auch die Protektions-Massnahmen der USA. Allerdings haben die Aktienmärkte überraschend gelassen auf die Unterzeichnung des Dekrets für Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium durch Präsident Donald Trump reagiert. Nachdem die Zölle bereits über die ganze Woche ein Thema gewesen sei, habe die Vollzugmeldung an sich nicht mehr hohe Wellen geworfen, hiess es dazu in Börsenkreisen. Als wichtig wurden dagegen die Entspannungssignale im Atomwaffenstreit mit Nordkorea gewertet.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,40% höher bei 8'931,85 ...

