ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt ist am Freitagnachmittag von einem nach dem Geschmack der Börsianer ausgefallen US-Arbeitsmarkt beflügelt worden. Der Stellenaufbau in den USA fiel im Februar um rund ein Drittel besser als erwartet aus, gleichzeitig wurde kein Lohndruck verzeichnet. Eine brummende US-Konjunktur ohne Inflations- und damit Zinsängste sei genau der für die Börse idealtypische Zustand, sagte ein Händler.

Positiv bewerteten Marktteilnehmer auch die sich anbahnende geopolitische Entspannung auf der Koreanischen Halbinsel. US-Präsident Donald Trump hatte eine Einladung des nordkoreanischen Diktators Kim Jong Un angenommen. Dass Trump am Vorabend Strafzölle erlassen hatte, focht Anleger nicht an. Die Optimisten behielten die Oberhand, die weiter nicht an einen Handelskrieg glauben wollten. Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 8.932 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und ein -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 35,62 (zuvor: 38,72) Millionen Aktien.

Die einzige Aktie im Minus unter den eidgenössischen Standardwerten stellte die UBS. Die Großbank hatte 2017 wegen höherer Rückstellungen weniger verdient als noch im Januar berichtet. Die Rückstellungen, unter anderem für Rechtsstreitigkeiten und regulatorische Angelegenheiten, drücken den operativen Gewinn vor Steuern um 141 Millionen Franken und den den Aktionären zurechenbaren Gewinn um 112 Millionen Franken. Zudem untersagte die Wertpapieraufsicht in Hongkong der UBS für 18 Monate, als Sponsor Börsengänge an dem Finanzplatz zu begleiten.

Die UBS will die Entscheidung aber anfechten. Die Wertpapieraufsicht hatte untersucht, welche Rolle die UBS bei "gewissen" Börsengängen in Hongkong gespielt hatte. Um welche Transaktionen es sich dabei gehandelt hatte, ließ die UBS offen. Der UBS wird weiterhin erlaubt sein, Börsengänge in Hongkong zu zeichnen. Die Aktie verlor 0,5 Prozent. Die Wettbewerberpapiere der Credit Suisse gewannen dagegen 0,5 Prozent. An der Spitze des Tableaus standen Swatch mit einem Aufschlag von 1,2 Prozent.

March 09, 2018

