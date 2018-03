Bonn (ots) - Russland steht in diesem Jahr im besonderen Fokus des phoenix-Programms. Anlass sind die Präsidentschaftswahl am 18. März 2018 und die Fußball-WM im Sommer. phoenix liefert im linearen Programm als auch mit crossmedialen Angeboten mit Reportagen, Dokumentationen, Gesprächsformaten und ausführlicher Ereignisberichterstattung umfassende Hintergründe zu Europas großem Nachbarn im Osten.



Der Sieger der Präsidentschaftswahlen in Russland steht schon fest - Wladimir Putin, der sein Land mit autoritärem Führungsstil regiert. Kritiker wie Alexei Nawalny melden sich immer wieder zu Wort und die Opposition geht auf die Straße. Doch eine ernsthafte Gefahr für Putin sind diese Stimmen nicht, zu dissonant ihre Wortführer, zu kremlfreundlich die Medien. Im Mittelpunkt des Russland-Schwerpunktes steht der Blick auf die gesellschaftspolitischen Verhältnisse und die Machtinteressen Putins.



Der zehntägige Programmschwerpunkt zur Russland-Wahl beginnt am Freitag, 9. März 2018 um 20.15 Uhr mit drei Folgen "Russland, mein Schicksal und endet am Wahl Sonntag mit der Sondersendung um 23.30 Uhr.



